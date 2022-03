Há anos que a Rússia se prepara para se desligar da Internet global

A Rússia está a usar a Internet para controlar a narrativa sobre a guerra na Ucrânia no interior das suas fronteiras. Depois de meios de comunicação internacionais e redes sociais como o Facebook e o Twitter serem bloqueados pelo regulador de comunicações russo, surgem preocupações de que Moscovo se prepara para desligar o país da Internet global. Há quase dez anos que o país está a trabalhar na RuNet, uma espécie de Internet interna (intranet) que pode ser activada em caso de ameaças e bloqueios exteriores. Em teoria, com a RuNet activada, as pessoas a viver em território russo apenas poderiam comunicar e aceder a informação online produzida dentro das fronteiras do Kremlin.

“É uma realidade possível. A Rússia tem legislação preparada para o efeito. É difícil prever se o país terá êxito sem um ensaio em larga escala, mas a Rússia começou a preparar-se para desligar os cidadãos da Internet global há muito tempo”, explica ao PÚBLICO José Legatheaux Martins, especialista em redes e sistemas e antigo presidente do capítulo português da Internet Society, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento da Internet global. “O maior objectivo destes sistemas é controlar a informação.”

Em Novembro de 2019, a Rússia introduziu uma “lei soberana da Internet” com o objectivo de tornar a Internet do país auto-suficiente. As medidas incluem obrigar os fornecedores de Internet a instalar equipamento para gerir a circulação de dados online, podendo encaminhar o tráfego dos utilizadores na Rússia exclusivamente através dos serviços da Roskomnadzor — o regulador e serviço estatal de telecomunicações. Em Dezembro desse ano, o Ministério das Comunicações da Rússia anunciou que tinha experimentado desligar temporariamente o acesso externo do país à Internet, activando a chamada RuNet. Não se conhecem detalhes da operação.

Os receios sobre uma activação em larga escala da RuNet aumentaram no começo desta semana devido a documentos obtidos pelo Nexta Live, um canal de Telegram que difunde notícias independentes da Europa do Leste. O serviço partilhou uma carta assinada por Andrei Chernenko, vice-ministro do Digital russo, que exige que sites e serviços governamentais assegurem o armazenamento dos dados em servidores localizados na Rússia e usem o sistema de domínios do país (sites que terminam em “.ru” em vez de “.org” ou “.com”). Os sites também devem remover qualquer código em JavaScript, uma linguagem de programação usada na generalidade dos sites e serviços online cuja vulnerabilidade pode ser explorada.

Moscovo confirmou a existência do documento, mas assegura aos cidadãos que o objectivo não é desligar o país da Internet: as novas regras visam apenas proteger o país de ciberataques.

“A realidade é que a Rússia ainda não está preparada para activar a RuNet”, relativiza Milàn Czerny, um investigador do Observatório de Oxford na Bielorrússia, que se foca em política russa e conflitos armados. “É óbvio que a Rússia quer controlar ao máximo a informação que circula no interior das suas fronteiras; o país continua a descrever a invasão da Ucrânia como uma ‘operação especial’. Mas bloquear o acesso a sites internacionais e desligar o país da Internet global são coisas muito diferentes”, nota o investigador em conversa com o PÚBLICO. “A Rússia pode muito facilmente bloquear o acesso a vários sites internacionais, mas desligar da Internet global é muito mais complicado. Mesmo ao nível das rotas de dados e cabos submarino usados para transmitir informação.”

Czerny explica que a Internet russa não pode ser comparada com outras redes de países liderados por governos autoritários como a China. As autoridades chinesas controlam o acesso à Internet com a chamada “Great Firewall of China”, uma barreira virtual que bloqueia a informação que o Partido Comunista considera imprópria, não-saudável ou uma ameaça à sua governação.

“O Irão e a China construíram a Internet da origem para ser isolada. Existem apenas alguns portais para o exterior. A infra-estrutura russa da Internet foi construída da forma tradicional, com muitas redes interligadas”, explica o investigador do Observatório de Oxford. “Por enquanto, a Rússia ainda depende da Internet global para funcionar”.

Foi só em 2014 que o Governo russo propôs a criação de uma infra-estrutura de emergência para a Internet nacional. Três anos mais tarde, decidiu-se que o problema poderia ser resolvido com a criação de um novo sistema de DNS, um dos pilares da Internet que faz corresponder endereços online (como publico.pt) aos computadores onde esses sites ou serviços estão alojados. Além disso, o tráfego de Internet na Rússia deve passar por pontos de fiscalização geridos pela Roskomnazor, que monitoriza conteúdo proibido e garante que o tráfego e conversas entre utilizadores russos se mantêm no interior do país.

“O sistema pode não estar 100% pronto, e podem existir falhas sem testes, mas já foi tudo pensado. A Rússia está pronta para se desligar da Internet global”, insiste José Legatheaux Martins.

Sistema falível

No entanto, o sistema não é infalível. “Surgirão backdoors, claro”, pondera Legatheaux Martins. “Este tipo de infra-estruturas serve essencialmente para controlar a informação, por isso a rede nunca é desligada por completo da Internet. Determinados membros do Governo, ou serviços estatais de segurança, poderão continuar conectados à Internet.”

“Vão sempre existir formas alternativas de chegar à Internet global”, concorda Czerny. “Uma das formas mais simples de aceder a sites bloqueados são as VPN. Estes serviços têm crescido em popularidade na Rússia nos últimos dias.”

As VPN (sigla inglesa para redes virtuais privadas) permitem aos utilizadores esconderem a sua identidade online ao aceder a sites através de servidores remotos. Tornaram-se populares para mascarar a localização de um computador e aceder a filmes, informação e séries online que, em teoria, só estão disponíveis noutros países.

De acordo com o serviço de análise de VPN Top10VPN, a procura por redes virtuais na Rússia subiu 1092% a 5 de Março, um dia depois de a Rússia barrar o acesso à rede social Facebook no país. Mas ainda é pouco provável que estes serviços se tornem a norma. “Os governos contam com o facto de que a maioria das pessoas, seja por ignorância ou por medo, não desafiem as restrições, permitindo-lhes assim manter o seu domínio sobre o poder”, resumiu Simon Migiliano, em declarações ao site Axios.

Muros online

A narrativa de Moscovo é que a RuNet deve proteger o país em caso de um bloqueio externo. É algo que tem sido tema de debate internacional: na semana passada, o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, pediu ao ICANN, o organismo responsável pelo funcionamento dos domínios de Internet (a parte final do endereço de um site, como o .ru, ou .pt), para desligar os sistemas .ru. O ICANN rejeitou: “Nenhuma entidade tem o poder de controlar ou desligar [a Internet], respondeu Göran Marby, presidente executivo do ICANN.

“Bloquear a Rússia da Internet global para castigar Moscovo não faz sentido. Isto não serve como retaliação. Só vai prejudicar os cidadãos, que ficam sem mais acesso a informação. Vai contra o propósito da Internet”, salienta José Legatheaux Martins. “Quem sai prejudicado quando a Internet é bloqueada são sempre os cidadãos.”

Para Milàn Czerny, o debate actual sobre a Internet na Rússia é um sintoma da forma como a Internet se está a fragmentar. “A Rússia quer uma Internet separada, para controlar a narrativa. A China já a tem. Mas a própria União Europeia tem uma Internet diferente da dos EUA, por causa de legislação em torno da privacidade”, reflecte. “A Rússia ainda não está preparada para se desligar da Internet, mas no futuro vamos ver mais versões de Internet ‘nacionais’.”