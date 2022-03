PAN pede divulgação pública de relatório sobre apoios à produção de hidrogénio verde

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) requereu esta quinta-feira ao ministro do Ambiente e Acção Climática a divulgação pública do relatório referente aos apoios à produção de hidrogénio verde no ano de 2021.

Num requerimento enviado ao ministro João Pedro Matos Fernandes, através da Assembleia da República, os deputados do PAN referem que, por proposta sua aprovada em fase de especialidade, o Orçamento do Estado para 2021 “estabelece no artigo 217.º a obrigação de o Governo divulgar publicamente, a partir de 2021, um relatório anual relativamente aos apoios à produção de hidrogénio verde e a projectos de hidrogénio previstos no âmbito do Plano Nacional do Hidrogénio”.

“No entanto, e apesar da importância que lhe está associada, terminado o ano de 2021 e volvidos que estão quase três meses do ano de 2022, o PAN constata que o Governo não cumpriu esta que é uma obrigação com força de lei”, criticam os deputados Inês Sousa Real, Bebiana Cunha e Nelson Silva, advogando que “este incumprimento não contribui para o desígnio da prevenção da corrupção no âmbito do Plano Nacional do Hidrogénio Verde, e dificulta o escrutínio deste plano por parte dos partidos políticos e da sociedade civil”.

Por isso, requerem “a divulgação pública do relatório anual de 2021 relativamente aos apoios à produção de hidrogénio verde e a projectos de hidrogénio previstos no âmbito do Plano Nacional do Hidrogénio, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2020, de 14 de Agosto, em cumprimento e nos termos do disposto no artigo 217.º do Orçamento do Estado para 2021”.

“Este relatório tem obrigatoriamente de identificar os apoios concedidos, a sua tipologia e o seu âmbito territorial, a lista dos beneficiários directos e indirectos dos apoios, a avaliação económica e financeira dos projectos apoiados e o grau de execução desses projectos”, elenca o PAN, afirmando que o documento tem “obrigatoriamente de conter ainda informação sobre a eficácia ambiental destes investimentos, uma vez que se deve identificar o custo por tonelada de CO(índice 2) reduzida, subdividida em total, o custo privado e o custo dos apoios públicos”.

O PAN defende que o relatório visa “trazer mais transparência” e permite “um maior escrutínio”, além de “combater os riscos de corrupção associados ao Plano Nacional do Hidrogénio, que são altíssimos devido aos elevados valores financeiros envolvidos, ao número reduzido de competidores em causa e à duração temporal dos apoios (que poderá ir até 2050) e os valores ambientais em causa”.

O partido salienta igualmente que “é tanto mais incompreensível” que o documento não tenha sido tornado público, “num contexto em que, nos últimos dias, se anunciou nos órgãos de comunicação social um grande projecto neste domínio para a Nazaré e Leiria”.