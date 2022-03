Janela Entaipada: três janelas de João Nunes

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No décimo episódio do podcast Antecâmara, recebemos Janela Entaipada, um programa do arquitecto paisagista João Nunes onde este procura narrar uma paisagem, descrever fragmentos de uma cidade, instantes urbanos vistos por quem ouve. No percurso, construímos com a palavra um repositório de fotografias radiofónicas. Criamos paisagens sonoras e imagens virtuais que deambulam pelo nosso imaginário, imagens estas que serão diferentes em cada momento e para cada ouvinte.

Neste episódio João fala-nos de três janelas. A janela sobre a rua, onde ouve a música produzida pelo urbano som nocturno, criando uma relação pessoal sonora com a cidade. A janela sobre o mar da Casa Azul junto à praia, onde mistura ondas de som, de mar, cheiro e cor num exercício proustiano. A janela sobre o parque, atrai pelo calor que emana numa tarde de inverno em que a temperatura e o som constroem o ambiente e materializam a janela.

As janelas são abertas aos sentidos que desenham e descodificam o espaço sobre o qual espreitam. Como se de um poema se tratasse, o João descreve-nos o espaço lido por um corpo atento.

Autor do programa Janela Entaipada, João Nunes é arquitecto paisagista com grande paixão por desenhar e entender os processos do mundo. É fundador do estúdio PROAP e professor visitante de várias universidades internacionais. A sua actividade profissional e a didáctica se entrelaçam e enriquecem, contribuindo para o desenvolvimento de novas linhas de pesquisa e experimentação.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

