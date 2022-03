Oksana já não quer fugir

A fronteira de Siret, no Norte da Roménia, está transformada num corredor de tendas de campanha nas duas bermas da estrada. Tendas de comida, vestuário, postos médicos, organizações de ajuda humanitária, até uma associação de defesa dos animais está presente. Quase meia centena de postos montados para atender aos refugiados que chegam da Ucrânia. Além das dezenas de ambulâncias, dos camiões de abastecimento, das viaturas da polícia, dos bombeiros, dos jornalistas, dos voluntários.

Para chegar aqui, desde Suceava, a 45 km, é preciso passar por três barreiras policiais que impedem a passagem a quem não esteja autorizado. Até à fronteira com a Ucrânia só chega quem tem a missão específica de auxílio aos refugiados ou noticiar as suas longas jornadas de fuga da guerra.

À primeira vista, Siret parece o caos; olhada mais de perto, percebe-se que se trata de uma “confusão organizada”, onde a engrenagem funciona mesmo com o muito frio que se faz sentir, para tratar toda a logística de organizar a recepção e o translado de refugiados, numa fronteira onde o fluxo de entradas tem aumentado substancialmente nos últimos dias, sobretudo de pessoas vindas de Kharkov e Kiev, porque está mais fácil entrar pela Roménia neste momento – desde o princípio da guerra até à meia-noite de quarta-feira tinham entrado no país 343.515 ucranianos.

Oksana Kotulskaya, uma médica de 33 anos, chegou de Kamianets-Podilskyi, cidade histórica (fundada em 1062) com quase 100 mil habitantes, situada no Oeste da Ucrânia, a pouco mais de 120 km de Siret. Não tinha pensado em fugir, nem mesmo quando ao segundo dia do conflito, o marido, militar na reserva, foi chamado para combater.

“Vê-lo a organizar as coisas em casa para ir lutar é algo que nunca vou conseguir descrever”, afirma, mesmo assim, mesmo tendo ficado mais apreensiva, estava decidida a continuar a trabalhar. Mas quando soube do ataque das forças russas à central nuclear de Zaporizhzhia, temeu o pior e agarrou nas duas filhas, Ana e Polina, e partiu.

“A decisão de abandonar a minha casa nunca tinha sido considerada, mas fui apanhada de surpresa pelo medo, o medo pelo futuro das minhas filhas. Então resolvi partir para casa da minha mãe que actualmente vive em Itália”, conta Oksana, no centro de refugiados de Suceava.

“Cheguei a falar com alguns vizinhos e amigos para virmos juntos, mas a maioria das pessoas que conheço não quiseram vir, quiseram ficar e resistir”, afirma Oksana. “O nosso povo é forte, sinto orgulho nele e, por isso, acabei por mudar de ideias. Vou deixar as crianças com a minha mãe e voltar para ajudar, pois tenho uma função importante.”

Ao contrário de Oksana, Maria Kyerletska, também de 33 anos, não esperou muito tempo para partir. A viver em Kiev, logo na manhã dos primeiros bombardeamentos deixou a cidade com o marido e a filha bebé e foi para casa da sogra, nos subúrbios da capital ucraniana, antes de partirem para a Roménia. O marido deixou-as na fronteira e voltou, depois de uma viagem “assustadora” de que não pode “contar detalhes” porque os media ucranianos aconselham as pessoas a “não contar nada sobre localizações ou como está o caminho para não revelar informações ao inimigo”.

“Estou com medo, vivo em constante medo, pelo meu marido, pelos nossos pais que não querem deixar o país porque acham que se deixarem as suas casas alguém poderá invadi-las”, conta. A mãe vive num nono andar de um prédio perto do centro de Kiev e diz que “as explosões acontecem a toda a hora”. E que “estão a ver os tanques russos, os soldados russos e os ucranianos a lutar nas ruas”.

Maria, instrutora de sky e snowboard, tem menos medo agora porque a sua bebé está segura, mas espera que o seu marido não tenha de lutar. “Por agora não vai, porque o exército não está a aceitar mais civis, pois já tem muito voluntários. Muitos homens querem ir, mas o exército agora só está a aceitar cozinheiros com experiência.”

Diana Tarasova fugiu de Kharkiv com a cadela, Sara. O pai ficou para trás, na segunda maior cidade ucraniana, um centro universitário que tem sido fortemente bombardeada desde o início do conflito. Não vê o pai desde o início do conflito porque viviam em partes diferentes da cidade, mas têm-se mantido em contacto todos os dias.

Passou uma semana no apartamento da avó, sem acender a luz à noite porque era perigoso: “Rezávamos sempre que recomeçavam os bombardeamentos. O pior é quando os caças passam sobre a tua casa, é um som terrível, muito assustador. Ficas sentada a rezar para que a bomba não caia sobre ti.”

A jornada desta fotógrafa de moda para cruzar o país em guerra, de Leste a Oeste, tardou quatro dias, num carro com quatro amigos e a cadela. “Há muitos engarrafamentos nas estradas. Muitas estradas estão bloqueadas, tivemos de fazer desvios”, conta.

“Perto de Kropyvnytskyi [no centro da Ucrânia], passámos uma hora e meia numa coluna de carros, no meio do campo, de luzes apagadas porque soou uma sirene de alerta de ataque aéreo.” Foi o pior momento de toda a viagem: “Tive muito medo e a Sara ainda mais. Tremia com o rabo entre as pernas.”

Veio para a Roménia a convite da sua amiga, Silvia, que vive em Bucareste. Agora, talvez arranje um emprego na sua área em Bucareste, talvez vá para Espanha, viver com a mãe. Não sabe ainda o que vai fazer, por agora está “contente” porque conseguiu sair de Kharkiv.

A jornada de Oksana, Maria, Diana trouxe-as até Siret com o mesmo medo na bagagem e um sentimento de que a Ucrânia acabará por prevalecer porque, como refere Diana, “tem a verdade do seu lado”. Os caminhos agora separam-nas com o sentimento de que a partir de agora “é um dia de cada vez”, como afirma Oksana.