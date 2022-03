“A Ucrânia é vista como uma irmã mais nova pela Rússia. O irmão mais velho não pode perder”

Dois analistas militares da Finlândia e da Suécia que estudam as forças armadas russas dizem ao PÚBLICO que a guerra vai endurecer “nos próximos dias”, até porque a Rússia “terá dificuldade” em substituir as tropas no terreno. A motivação “é a questão mais importante”.

Exactamente uma semana antes de as tropas russas terem começado a invasão da Ucrânia, em Helsínquia realizava-se a edição anual de um seminário sobre a Rússia na Universidade Nacional de Defesa da Finlândia (UNDF). O tema: “Como é que a Rússia usa a força militar?”

A resposta à pergunta não tardou a saltar do campo teórico, mas naquele momento, entre os participantes do encontro, “a percepção geral era de que não haveria guerra”, diz ao PÚBLICO o tenente-coronel na reserva Pentti Forsström, organizador do seminário. “Toda a gente percebeu que havia uma concentração de tropas bastante grande. Claro que já tínhamos visto antes exercícios militares entre a Bielorrússia e a Rússia, mas isto foi excepcional. Agora, ninguém previu que os russos seriam tão estúpidos para começar uma guerra.”

Forsström foi militar no activo durante 40 anos, estudou e trabalhou com as forças armadas russas em Moscovo, tem um doutoramento sobre a evolução militar russa depois da União Soviética e desde 2019 que integra o Grupo de Investigação sobre a Rússia na UNDF.

O país vizinho, com quem partilha uma fronteira de 1300 quilómetros, é um motivo de interesse permanente para a Finlândia, mas a opinião pública não está mais preocupada hoje do que antes da invasão da Ucrânia. “Não houve nenhuma ameaça directa ao país”, justifica o militar na reserva. Como acontece em Portugal e noutros países, ele e os colegas têm sido presença assídua nas rádios e televisões finlandesas para comentar o evoluir da ofensiva.

“Agora existe uma espécie de trégua para tentar retirar os civis de várias cidades. Mas nos próximos dias, provavelmente já esta semana, vamos ver uma mudança na guerra”, avalia Pentti Forsström. “Vai haver enormes combates junto a Kiev.”

Ao fim de duas semanas de invasão, em que várias coisas correram mal, “a Rússia não vai tolerar muito mais” e quer um desfecho. “A Ucrânia é vista como uma irmã mais nova da Rússia. O irmão mais velho não pode perder. É uma questão de imagem, da percepção que temos da Rússia. Eles não podem perder, têm de ganhar de uma forma ou de outra”, diz Forsström. “Mas quais são os limites? O que é que eles acham necessário alcançar para se considerarem vencedores? Eu não sei quais são os limites, mas acho que ainda não atingiram esse ponto, por isso vai continuar a haver combates.”

O tempo é um factor importante. O analista militar Jonas Kjellén, que integra o programa de estudos sobre a Rússia e a Eurásia na Agência de Investigação de Defesa da Suécia, diz ao PÚBLICO que acredita “que a moral [das tropas] é a principal razão pela qual as coisas provavelmente não estão a correr como planeado”. E que isso pode rapidamente tornar-se num problema ainda maior do que já é.

“A reforma militar russa, que começou em 2008/2009, não se focou apenas na rigorosa reorganização e modernização técnica, melhorar as condições de serviço para os soldados e o prestígio de servir nas forças armadas também foi de grande importância”, explica Kjellén. “Além disso, a ênfase foi posta na formação de unidades militares de prontidão, em vez da mobilização que existia no tempo soviético. Ou seja, as unidades que a Rússia enviou para a Ucrânia deviam ser as mais bem equipadas, mais bem treinadas e mais motivadas que a Rússia consegue mobilizar. Este foco em forças de alta qualidade significa que a Rússia provavelmente terá maiores dificuldades em substituí-las com o passar do tempo.”

Motivação “é a questão mais importante”

Ambos os analistas consideram que é um exagero chamar “falhanço” ao plano militar russo na Ucrânia. “Houve erros de cálculo, certamente”, afirma Pentti Forsström, “e um deles foi relativamente à resistência ucraniana”.

“As forças regulares ucranianas têm feito um bom trabalho, apesar da falta de material, apesar da falta de mísseis antiaéreos, apesar da falta de aramas antitanques e por aí fora, porque conhecem os lugares, as estradas, os campos, as linhas férreas, sabem como se movimentar. A Ucrânia conseguiu montar unidades territoriais, cujo número concreto desconhecemos, mas que são notáveis porque afectam realmente a dinâmica da guerra. Estas unidades estão lá há anos, conhecem exactamente as estradas, as ruas das cidades, as casas, são verdadeiros especialistas, enquanto os russos não são. É uma vantagem enorme”, diz o investigador.

Do lado russo, pelo contrário, “houve uma lacuna [de informação] entre o nível político e o das altas patentes para com as unidades [no terreno]”, muitas das quais “não sabiam o que estavam a fazer, não sabiam para onde estavam a ir, alguém lhes disse que iam para um exercício”. “É claro que há coisas que têm de ser mantidas confidenciais, mas quando se vai para uma guerra, ou quando se vai desmilitarizar outro país, é preciso ter uma ideia muito clara da tarefa que se vai tentar desempenhar”, diz Forsström.

Para Jonas Kjellén, a motivação das tropas “é talvez a questão mais importante, aquela que permite perceber a situação actual” da guerra. “E aqui refiro-me tanto à elevada moral demonstrada pelos ucranianos como à falta dela nas unidades russas”, sublinha o analista sueco.

Neste ponto, Pentti Forsström alerta para a importância da propaganda dos dois lados na galvanização dos soldados. E dá o exemplo dos ucranianos que anunciam a morte em combate de altas patentes russas. “É muito provável que tenha havido mortes”, mas, sublinha, “a forma russa de fazer guerra implica que o comando militar tem de estar no terreno, mesmo na linha da frente, para dar orientações, para dar ordens, para dar o exemplo.”

Os jovens russos “sabem o que está a acontecer”

Jonas Kjellén acredita na informação divulgada pelos serviços de informações dos EUA de que “quase 100%” das tropas que a Rússia colocou perto da Ucrânia nos últimos meses já estão a combater no país, mas só no que diz respeito às unidades terrestres. O uso da força aérea tem sido “de alguma forma contido”, sobretudo devido “à resistência da capacidade de defesa aérea ucraniana” e “à falta de alvos viáveis”.

“Os ucranianos evitam encontrar-se frontalmente com as forças russas e parecem actuar com unidades mais pequenas, localizadas predominantemente em ambientes urbanos. É difícil para o reconhecimento russo dirigir os ataques aéreos”, explica Kjellén.

Pentti Forsström acredita que “a Rússia está agora a usar mais força letal a partir do ar e da artilharia” para “aumentar a pressão sobre a liderança ucraniana, para levá-la a concluir que a situação está tão horrível que o preço será demasiado alto para a Ucrânia continuar a guerra”.

Kjellén e Forsström também concordam que a conquista de terreno na zona oriental do país pode ser um dos objectivos russos. “Talvez o propósito seja chegar e estabelecer uma fronteira no Rio Dnipro, mas isso pode ser demasiado longe para as tropas”, pondera o finlandês. Mas mesmo que tal não aconteça, “isto isolaria as forças ucranianas a Este e tornaria difícil fazer reabastecimentos e entregar as novas armas fornecidas pelos países ocidentais”, diz o sueco.

Isso permitiria à Rússia sentar-se com outra força à mesa das negociações e apresentar-se como vencedora do conflito, pelo menos internamente. “Para o público russo, o Presidente Putin vai poder dizer ‘sim, houve mortos, perdemos material e tanques, mas ganhámos e os ucranianos assinaram o papel e, por isso, a operação foi um sucesso'”, considera Forsström.

A aceitação dessa versão é que pode não estar garantida, diz o investigador. “O que é que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã quando o povo russo começar a perceber tudo o que está a acontecer? Eles sabem, sobretudo os jovens, o que está a acontecer. Eles estão a ver as notícias que não as da televisão russa, eles sabem como está a realmente a situação. Só não sei onde é que isto conduz.”