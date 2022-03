Modi com via livre para a reeleição após vitória categórica do BJP no Uttar Pradesh

Partido do primeiro-ministro indiano reconquista o estado mais populoso do país e outros três. AAP vence no Punjab e quer ser a principal oposição ao BJP nas legislativas nacionais de 2024.

Abalada durante vários meses por causa da resposta inábil do seu Governo à pandemia de covid-19, da reacção furiosa dos agricultores à sua proposta de reforma agrária, dos efeitos do fraco desempenho económico da Índia na inflação e no desemprego, e de algumas derrotas surpreendentes do seu partido em eleições regionais recentes, a aura vitoriosa e incontestável do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, parece ter sido restituída com a divulgação, nesta quinta-feira, dos resultados obtidos pelo partido Bharatiya Janata (BJP) nas legislativas do estado mais populoso do país.