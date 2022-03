Da vacinação à testagem: o que muda em Lisboa esta semana

Com a decisão de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), de fechar o centro de vacinação contra a covid-19 na Feira Internacional de Lisboa (FIL) no passado domingo, dia 6 de Março, os Serviços Sociais da CML reabriram esta quarta-feira para assegurar o processo de vacinação da cidade.

A este espaço nas Olaias, juntam-se ainda outros dois, que têm estado em funcionamento para substituir a vacinação do grande centro do Parque das Nações desde dia 7 de Março: o Templo Hindu, em Telheiras, e o pavilhão desportivo da Ajuda, o único que se manteve aberto em Lisboa depois da abertura do centro da FIL a 1 de Dezembro e do encerramento dos centros instalados no Picadeiro nos Serviços Sociais da CML e no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa.

Tendo capacidade para 2500 inoculações por dia, juntamente com os outros espaços, os Serviços Sociais da CML estão agora em funcionamento de quarta a sábado das 9h às 16h e aos domingos das 9h às 13h, de acordo com um comunicado publicado nas redes sociais da câmara.

O município divulgou ainda que o pavilhão da Ajuda estará aberto de quarta a sexta das 9h às 16h e aos sábados das 9h às 13h, ao passo que o templo da comunidade hindu funcionará de segunda a sexta das 9h às 16h e aos sábados das 9h às 13h.

Relativamente à testagem à covid-19, a CML informou também numa nota publicada online que a partir desta quinta-feira cada pessoa, residente ou não residente na capital, “poderá realizar dois testes gratuitos”, em vez dos quatro que estavam anteriormente previstos, na rede de farmácias aderentes ao Plano Municipal de Testagem de Lisboa.

Relativamente à comparticipação por parte da autarquia, a câmara garante no mesmo comunicado que “mantém a comparticipação na testagem, após cada utente ter esgotado o número de testes comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde”.