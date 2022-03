Como serão os passeios, vias e ciclovias nas avenidas da Foz? Há quatro propostas e os portuenses ajudam a decidir

Há quatro propostas em cima da mesa para corrigir a obra realizada em 2019 na Avenida do Brasil e na Avenida de Montevideu, que ficarão disponíveis para auscultação pública durante um mês. O objectivo é corrigir falhas que deram origem a pequenos incidentes.

Três anos depois da última alteração, a Avenida do Brasil e a Avenida de Montevideu, na Foz do Douro, voltarão a ser intervencionadas. Em 2019, a ciclovia, que estava no passeio, passou para a faixa de rodagem, de forma a segregar os diferentes meios de transporte e proteger os peões. Só que essa mudança não agradou a todos os portuenses – há quem se queixe de falta de segurança para os ciclistas e há quem enumere alguns constrangimentos na circulação automóvel, por força da redução da largura da faixa de rodagem. Para corrigir a primeira obra, a autarquia elaborou quatro propostas, que nesta quinta-feira serão apresentadas aos munícipes na Universidade Católica, para depois ficarem disponíveis para auscultação pública pelo período de um mês.