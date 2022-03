Europa e EUA apertam cerco financeiro à Rússia com maior controlo sobre criptomoedas

O Ocidente continua a encetar esforços para manter a Rússia financeiramente isolada na sequência da invasão da Ucrânia. Depois da exclusão de vários bancos do sistema SWIFT e da proibição de importação de produtos energéticos russos por parte dos Estados Unidos, as criptomoedas são o novo alvo. Esta semana, tanto a União Europeia como o presidente norte-americano deram passos para apertar o controlo a este tipo de activos, numa altura em que se procura evitar que a Rússia possa contornar as sanções que lhe estão a ser aplicadas.

A intenção da Europa de garantir que os russos não têm vias para contornar as sanções já tinha sido transmitida na semana passada, quando a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) declararam estar a estudar “quais os meios que podem ser utilizados para agir sobre as criptomoedas”. A solução chegou esta quarta-feira, mas limitou-se a alargar o leque de activos abrangidos pelas sanções para assegurar que as criptomoedas estão incluídas nesse grupo, em vez de criar medidas específicas para limitar a utilização deste tipo de activo.

“A União Europeia confirmou o entendimento de que empréstimos e crédito podem ser concedidos através de quaisquer meios, incluindo criptoactivos, para além de ter clarificado o conceito de ‘valores mobiliários’ para que estes incluam, de forma clara, os criptoactivos, assegurando a implementação adequada das sanções em vigor”, esclareceu a Comissão Europeia, em comunicado.

Em concreto, o regulamento que impõe as sanções à Rússia proíbe os países europeus de estabelecer com um conjunto de bancos, indivíduos e entidades russos qualquer compra, venda, corretagem ou assistência na emissão de valores mobiliários e instrumentos do mercado de capitais com uma maturidade superior a 90 dias. Agora, esse regulamento passa a definir o conceito de valores mobiliários como “as categorias de valores que são negociáveis no mercado de capitais, incluindo na forma de criptoactivos”.

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva que servirá como ponto de partida para que as agências federais norte-americanas comecem a regular o sector dos criptoactivos no país. O programa, assegurou o governo norte-americano, esteve a ser preparado ao longo de vários meses até ser agora aprovado, mas o momento em que é dado a conhecer está a ser visto pelo mercado como mais uma forma de limitar a capacidade financeira da Rússia.

O plano define uma série de medidas que visam aumentar a protecção de consumidores, empresas e investidores no mercado de criptoactivos, bem como mitigar os riscos de actividades ilícitas através deste tipo de ferramentas e promover e reforçar a protecção do sistema financeiro. Entre as medidas incluídas no documento, define-se, por exemplo, que a secretária de Estado do Tesouro, em conjunto com agências federais como a Securities and Exchange Commission (o equivalente, nos Estados Unidos, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), terá de apresentar, no prazo de 180 dias, um relatório onde avalie o impacto dos recentes desenvolvimentos de activos digitais sobre o sistema financeiro e de pagamentos. Esse relatório terá, ainda, de incluir recomendações de medidas a adoptar pelas autoridades do país, nomeadamente do ponto de vista legal e regulatório.

Num encontro com jornalistas, os membros da administração de Joe Biden responsáveis por este programa apontaram que “o uso de criptomoedas não é visto como uma forma viável, para a Rússia, de contornar o conjunto de sanções financeiras que lhe foram impostas”. Ainda assim, admitiram: “O Governo vai continuar a combater agressivamente a utilização abusiva de criptomoedas, incluindo a sua utilização para fugir a sanções impostas pelos Estados Unidos. Isso aplica-se à Rússia e a qualquer outra nação, regime ou entidade não estatal que procurem comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos”.