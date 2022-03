Portuguesas afastadas nos “oitavos” do Reus Open

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram nesta quinta-feira eliminadas na segunda ronda do segundo torneio do ano do World Padel Tour.

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram nesta quinta-feira derrotadas na segunda ronda do Estrella Damm Reus Costa Daurada, o segundo torneio do ano do World Padel Tour. Na Catalunha, as portuguesas foram afastadas em dois sets por duplas cabeças-de-série.

Foi uma repetição do que tinha acontecido há duas semanas, em Miami, no primeiro torneio de 2022 do circuito mundial de padel. Fazendo dupla com a catalã Marina Guinart, Ana Catarina Nogueira tinha um desafio com um grau de dificuldade muito elevado e, contra Virgínia Riera e Patty Llaguno, não conseguiu contrariar o favoritismo das terceiras cabeças-de-série, acabando derrotada com um duplo 6-3.

Sofia Araújo, que este ano está a jogar com a jovem Lorena Ortiz, teve pela frente as espanholas Marta Ortega e Bea González, semifinalistas em Miami, e também não teve argumentos para vencer a quinta dupla do torneio em Reus: derrota por 1-6 e 3-6.

O terceiro torneio do ano do WPT será realizado na Galiza: entre 20 e 27 de Março, será disputado o Vigo Open 2022.