Galatasaray resistiu em Camp Nou

A nível interno o Barcelona está em clara retoma e, com cinco vitórias e um empate nas últimas seis jornadas, os catalães já apontam ao segundo lugar do Sevilha. No entanto, na Liga Europa, com um par de poupanças feitas por Xavi, o Barcelona foi travado em Camp Nou pelo Galatasaray, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Frente a uma equipa de Istambul comandada por um catalão (Domènec Torrent) que está num decepcionante 12.º lugar no campeonato turco, o Barcelona, como se esperava, teve o domínio da partida e uma posse de bola a rondar os 70%.

Porém, Iñaki Peña, guarda-redes formado em La Masia - está emprestado pelos catalães aos turcos -, resistiu sem sofrer golos, mantendo tudo empatado para o segundo jogo na Turquia.

Nas restantes partida disputadas esta noite, o Sevilha bateu na Andaluzia o West Ham (1-0), enquanto em Bérgamo houve, como é habitual, muitos golos: a Atalanta derrotou o Bayer Leverkusen, por 3-2.

Em Glasgow, o Rangers não teve problemas para bater o Estrela Vermelha, equipa sérvia que venceu o grupo do Sp. Braga. Com o triunfo, por 3-0, os escoceses ficam com pé e meio nos quartos-de-final.