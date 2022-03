Cinco séries para desanuviar

Homicídios ao Domicílio

Disney +

Os comediantes Steve Martin e Martin Short (que já pudemos ver em Três Amigos, O Pai da Noiva ou a dar voz a personagens do filme animado O Príncipe do Egipto) juntam-se a Selena Gomez para dar vida aos protagonistas de Homicídios ao Domicílio. São eles Charles-Haden Savage, outrora uma estrela de televisão, hoje um homem misantropo e solitário; o excêntrico e optimista Oliver Putnam, sempre a reviver os tempos áureos do passado quando era um bem-sucedido encenador da Broadway; e Mabel Mora, uma jovem misteriosa cujos segredos se vão desfiando ao longo da trama. Apesar de diferentes, têm em comum morarem no Arcónia, um condomínio de luxo localizado no Upper West Side, em Nova Iorque, e serem aficionados por tudo o que se relacione com “crime real”. Quando, por mero acaso, descobrem que são os três viciados num conhecido podcast sobre criminologia, tornam-se amigos. E as suas vidas, pautadas pela monotonia, ganham um novo alento quando são informados de uma morte ocorrida no nono andar do prédio onde vivem. Apesar das autoridades considerarem estar perante um suicídio, eles estão certos de que se trata de um homicídio. Usando todos os conhecimentos que foram adquirindo ao longo dos anos, o trio decide investigar o caso a fundo e, de caminho, iniciar um podcast da sua autoria que acompanhe o caso desde o primeiro momento. Esta divertida série policial é mais um original do serviço de streaming Hulu e foi criada em 2021 por Steve Martin e John Hoffman (um dos argumentistas e produtores de Grace e Frankie). Com uma primeira temporada muito bem recebida pela crítica e pelo público, tem já uma segunda em produção. Gomez, Martin e Short estão listados também como produtores executivos, ao lado de John Hoffman, Jamie Babbitt, Dan Fogelman e Jess Rosenthal. Jackie Hoffman, Amy Ryan, Aaron Dominguez, Tina Fey ou Sting juntam-se ao elenco de estrelas.

Schitt’s Creek

TVCine Emotion

Criada e interpretada pelos canadianos Eugene e Dan Levy, pai e filho, a série cómica Schitt’s Creek foi exibida pela primeira vez na CBC em Janeiro de 2015. Conta as peripécias da família Rose, que fica em choque quando descobre que, devido a um golpe do seu gerente de negócios, perdeu toda a fortuna. Sem alternativa, mudam-se para Schitt's Creek, uma cidade que o patriarca um dia comprou ao filho por piada, onde tentarão recomeçar do zero. Mas enquanto se esforçam para se adaptar ao novo estilo de vida, os seus maneirismos de ricos entram constantemente em colisão com a forma de estar dos habitantes da cidade. Na 72.ª edição dos Emmy, a sexta (e última) temporada conquistou os sete principais prémios de comédia: melhor série de comédia, argumento, realização, actor e actriz principais (Eugene Levy e Catherine O'Hara) e secundários (Dan Levy e Annie Murphy). A derradeira fornada de episódios chega hoje (10 de Março) ao TVCine Emotion, ficando também disponível, juntamente com as restantes temporadas, no serviço TVCine+.

Calma, Larry

HBO

Larry David, co-criador e produtor executivo de Seinfeld, produz, escreve e protagoniza esta paródia, que nada mais é do que retrato desconcertante e misantropo da sua própria personalidade e existência. Maníaco, hipocondríaco e irritadiço, Larry passa o tempo em desacordo com todos os que se atravessam no seu caminho. Tudo isso vai dar origem a um sem-número de peripécias vividas com outras personagens, interpretadas por um elenco fixo constituído por Ted Danson, J.B. Smoove, Jeff Garlin, Cheryl Hines e Susie Essman, e muitos convidados especiais que vão entrando e saindo do set ao longo de toda a série, como Michael J. Fox, Mel Brooks, Ben Stiller, Alanis Morissette, Dustin Hoffman, Ricky Gervais, Rob Reiner, Steve Coogan ou Martin Scorsese. A HBO tem disponíveis para visualização as suas 11 temporadas.

Os Marretas

Disney+

Criados por Jim Henson em 1955, os Marretas originais estiveram no ar entre 1976 e 1981. O principal motivo do seu sucesso é o sentido de humor, que tem a particularidade de deleitar miúdos e graúdos, sem necessidade de excluir nenhum deles. Ficaram célebres pelos seus sketches e momentos musicais, mas também pelas participações especiais de um vasto leque de celebridades: desde Vincent Price, Harry Belafonte, Rita Moreno, Steve Martin, Diana Ross, Julie Andrews, Charles Aznavour, Joan Baez, Bob Hope, Elton John, Gene Kelly, Sylvester Stallone, Christopher Reeve e Roger Moore, entre muitos outros. O espectáculo de variedades dos Marretas originais passará a ser o elemento principal da colecção Os Marretas da Disney+, mas também lá se encontram os diversos filmes – incluindo As Aventuras dos Marretas, realizado por James Frawley em 1979 – , curtas-metragens e a websérie Muppets Now, estreada em 2020.

Seinfeld

Netflix

Com nove temporadas e 180 episódios de aproximadamente 20 minutos, Seinfeld estreou-se em 1989 na cadeia televisiva norte-americana NBC e, desde então, está entre as séries mais amadas pelos espectadores de todo o mundo. Criada por Larry David (também autor e protagonista da série Calma, Larry!, que destacamos em cima) e pelo comediante de stand-up Jerry Seinfeld (que protagoniza e dá título à série), tem como principal característica conseguir fazer humor com as mais diversas banalidades do dia-a-dia. As personagens principais são os divertidos Jerry (Seinfeld), George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards), quatro grandes amigos, solteiros e na casa dos 30 anos, a viver em Nova Iorque.