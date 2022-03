Quinta na TV: páginas de autoras, batalhas e vidas a cuidar

CINEMA

Fomos Soldados…

Hollywood, 21h30

Dirigido por Randall Wallace, um filme de guerra que recria uma das mais selvagens e sangrentas da história dos EUA, com Mel Gibson no papel principal. Na véspera da partida de um batalhão americano para o Vietname, o tenente-coronel Hal Moore promete aos seus homens que não deixará nenhum para trás – vivo ou morto – e pede-lhes para se protegerem uns aos outros, sem preconceitos raciais ou religiosos. No batalhão estão jovens sem experiência, mas também veteranos, com cicatrizes e condecorações na lapela. Durante noites a fio, Moore estuda livros sobre massacres e estratégias para melhor preparar os confrontos. No dia 14 de Novembro de 1965, chegam a solo vietnamita, numa zona conhecida como o Vale da Morte. O tenente-coronel é o primeiro a chegar ao campo de batalha – e a descobrir que os seus 400 homens estão rodeados por dois mil soldados vietnamitas.

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

AXN, 00h40

Adaptação da obra homónima de J. K. Rowling (que aqui se estreia como argumentista), um filme de aventura ambientado 70 anos antes da chegada de Harry Potter a Hogwarts. A realização é de David Yates, que já dirigira quatro capítulos dessa saga. O elenco inclui Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Samantha Morton, Ezra Miller, Ron Perlman e Jon Voight.

SÉRIES

Schitt’s Creek

TVCine Emotion, 22h10

A multipremiada sitcom, criada e interpretada por Eugene e Dan Levy (pai e filho), entra na sexta e última temporada. Centra-se numa família abastada que perdeu a fortuna e não teve alternativa senão começar do zero numa pequena cidade.

Billions

TVCine Action, 22h10

Começa a sexta fornada da série sobre jogos de competição, poder e política no mundo da alta finança nova-iorquina, criada por David Levien, Brian Koppelman e Andrew Ross Sorkin. Depois da saída de Damian Lewis de um dos papéis principais, cabe ao actor Corey Stoll encarnar o novo antagonista do personagem de Paul Giamatti.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem de hoje mostra Onde o tempo parou para os cuidadores informais. Com estatuto recentemente reconhecido, mas ainda muito desapoiados, “sentem-se, muitas vezes, isolados socialmente, e numa espiral depressiva”, explica a sinopse. “Por amor a um familiar, anularam-se”, acrescenta. A jornalista Filipa Simas descreve o quotidiano de quatro famílias, numa peça com imagem de Carlos Oliveira e edição de Vanessa Brízido.

DOCUMENTÁRIOS

Sophia, na Primeira Pessoa

RTP2, 20h34

O realizador Manuel Mozos assina este retrato de Sophia de Mello Breyner Andresen que veio assinalar, em 2019, o centenário do nascimento da escritora. Do espólio pessoal, de imagens de arquivo e de textos seus nasceu esta viagem pelas páginas mais marcantes da sua vida e obra, sempre ao ritmo de testemunhos na primeira pessoa.

Maria Gabriela Llansol - Um Olhar Intenso Pode Incendiar o Texto

RTP2, 23h33

Escrito por Fernando Luís Sampaio e realizado por Abílio Leitão, é dedicado à vida e obra daquela que Eduardo Lourenço apontou como “o próximo grande mito literário português”: Maria Gabriela Llansol. Imagens de arquivo e leituras de textos combinam-se com testemunhos de pessoas próximas, especialistas e ensaístas sobre a singularidade e o alcance do trabalho da autora de Um Falcão no Punho, Contos do Mal Errante, Um Beijo Dado Mais Tarde ou Amigo e Amiga. Apoiado no espólio do Espaço Llansol, o documentário foi “construído como se de uma peça de teatro se tratasse”, descreve a RTP.

CULINÁRIA

Os Amigos do Chef

Casa e Cozinha, 21h30

Camané e Valter Hugo Mãe são os convidados de Chakall nos dois episódios de hoje do programa em que o chef põe a sua experiência e criatividade ao serviço de um desafio: improvisar todo um menu com ingredientes-surpresa seleccionados pelos convidados. Wasabi, molho de soja e estragão são as escolhas do cantor; ágar, couve-flor e tofu, as do escritor.