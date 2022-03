Estrelas pela Ucrânia: evento astronómico vai angariar bens

O evento decorrerá no próximo sábado, das 15h às 24h, no edifício principal do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) organiza um evento astronómico gratuito de angariação de bens materiais destinados à população ucraniana deslocada. O evento decorrerá no próximo sábado, das 15h às 24h, no edifício principal do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). Os bens serão recolhidos pela Associação Mriya – Centro de Apoio à Ucrânia, uma das entidades que está a fazer chegar alimentos, equipamentos, material médico e de higiene a centros de acolhimento de refugiados na Ucrânia e países fronteiriços.

Este evento inclui observações do céu com telescópios, palestras curtas de vários investigadores do IA, um quizz de astronomia, actividades práticas sobre o céu e as estrelas, e breves visitas ao edifício do observatório.

“Recorrendo à astronomia e à sua capacidade de nos fazer pensar sobre o nosso destino comum enquanto humanidade, sob um mesmo céu partilhado por todos, o IA quer divulgar, promover e ampliar a recolha de bens necessários para as pessoas deslocadas na Ucrânia”, lê-se no comunicado sobre o IA. “Por isso, convida todos os que se quiserem juntar a este evento a trazerem e doarem bens de entre a lista que incluímos em nota a este comunicado.”

Em baixo, encontra listas com os bens solicitados.

Alimentação

Leite em pó (em particular para bebés até um ano de idade)

Barras de cereais e proteicas

Enlatados (atum e sardinha)

Frutos secos

Fruta conservada

Conservas de carne

Utensílios infantis

Biberões com fluxo pequeno (0+ e 1)

Chuchas

Fraldas (sobretudo tamanhos 0 e 1)

Roupas para recém-nascidos

Produtos de higiene (creme para assaduras com zinco, tipo Halibut)

Medicina

Fraldas de adulto

Resguardos de cama

Toalhitas

Soluções de desinfecção (betadine, álcool e água oxigenada)

Sondas nasogástricas

Cateteres vesicais e sacos colectores de urina

Sedativos

Analgésicos fortes

Lubrificante

Lidocaína (em formulação tópica ou injectável)

Benuron em supositórios para bebé

Equipamentos