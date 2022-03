Hospital pediátrico bombardeado em Mariupol

Um hospital pediátrico na cidade de Mariupol foi destruído por ataques aéreos russos, denunciam as autoridades ucranianas. De acordo com a câmara municipal, "as forças de ocupação russas lançaram várias bombas sobre o hospital infantil" e "a destruição é colossal".

Governador da região de Donetsk diz que 17 pessoas ficaram feridas, incluindo mulheres em trabalho de parto. O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii, partilhou nas redes sociais um vídeo do hospital, classificando o ataque como uma "atrocidade".