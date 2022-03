Itch.io lança mais de 500 videojogos por dez dólares para ajudar a Ucrânia

A loja online de videojogos Itch.io lançou o Bundle For Ukraine, uma colecção de quase mil jogos pelo preço mínimo de dez dólares, com todos os fundos angariados a reverterem para instituições de caridade que apoiam o povo ucraniano.

A campanha, disponível até dia 17 de Março, inclui 566 videojogos, entre os quais Celeste, Superhot, Baba is You, SkateBIRD, etc. O pacote inclui ainda 317 conjuntos de regras para jogos de tabuleiro, 22 livros digitais, dez bandas sonoras e nove bandas desenhadas.

A doação mínima é de dez dólares, mas a empresa Necrosoft Games, que está a apoiar a campanha, apela a doações acima dessa quantia. “Mantivemos o [preço] mínimo baixo, mas encorajamos-vos vivamente a pagar acima do mínimo, se tiverem dinheiro para o fazer”, diz a empresa no site da Itch.io. “Estamos com os ucranianos, e com todas as pessoas no mundo que desprezam a guerra.”

As duas entidades beneficiárias são a Voices of Children e a International Medical Corps. A primeira é uma organização ucraniana que ajuda as crianças a lidar com o trauma da guerra, o stress pós-traumático e outros desafios específicos das crianças; já a segunda presta assistência médica à região. “Todos os lucros serão divididos entre as instituições de caridade igualmente.”

The https://t.co/vTbmDLvWUP bundle for Ukraine is live!! ~1,000 games worth over $6,500, $10 minimum donation, all proceeds donated to charity. Let's do what we can! https://t.co/oSgXio6UkJ pic.twitter.com/6oTPoo2g57 — brandon sheffield (@necrosofty) March 8, 2022

Brandon Sheffield, director da Necrosoft Games, diz que o objectivo da campanha era, originalmente, angariar cem mil dólares, mas foi alterado para um milhão de dólares depois de a meta inicial ter sido ultrapassada em apenas uma hora. Esse objectivo levou 14 horas a ser alcançado, disse Sheffield no Twitter e, por isso, foi aumentado para dois milhões de dólares, valor que, à data desta publicação, também já foi ultrapassado. Agora, a meta é de quatro milhões de dólares.

A maioria dos videojogos está disponível para o sistema Windows. Há 286 jogos para Mac e 228 para Linux, existindo ainda opções para dispositivos Android. Todos os produtos da campanha estão disponíveis para download directo a partir da página do itch.io.

Texto editado por Amanda Ribeiro