Dia 2 da “caravana humanitária”: Diogo e Fred levam uma ambulância dos bombeiros portugueses

O GPS manda virar à esquerda na Avenue de l'Union Soviétique. São 4h de quarta-feira, 9 de Março, o hotel está ao virar da esquina e a ironia não passa despercebida. Há uma grande discussão em Clermont-Ferrand sobre se a famosa avenida nesta cidade francesa deveria ou não ser renomeada. Semanas após a Rússia invadir a Ucrânia, a mesma discussão desperta numa carrinha de nove lugares de uma junta de freguesia portuguesa.

A “caravana humanitária”, que partiu de vários pontos de Portugal na terça-feira, 8, acordou num simpático hotel em França. Estão feitos mais de 1500 quilómetros — resta uma distância igual até à Polónia, de onde vão trazer pessoas que fugiram à guerra e pretendam vir para Portugal. Muitos terão familiares e amigos à espera, diz o movimento Ucrânia SOS Portugal.

O plano, “que será sempre o primeiro a cair”, vai repetindo o organizador João Lage, é parar em Breitmatten e Dresden, na Alemanha. Depois, alguns veículos seguirão para Varsóvia e outros para Cracóvia.

“No caminho de ida é mais fácil controlar a frota”, diz João. Manter a “caravana” agrupada, ao alcance de dez quilómetros dos walkie-talkies que têm pendurados ao pescoço, é uma das principais preocupações do organizador. Ver as viaturas todas juntas, com as bandeiras nas janelas, tem outro impacto. “Até para passar fronteiras”, diz.

Na portagem à entrada de França, dois polícias espreitaram para dentro da carrinha onde vai o PÚBLICO, visivelmente intrigados com as bandeiras azuis e amarelas. “Trazem ucranianos?”, perguntam, num inglês improvisado. “Portugueses”, responde o condutor. Podem passar.

À porta do hotel francês está uma ambulância dos bombeiros voluntários de Colares, Sintra. É a primeira vez que Diogo Castro, consultor, conduz um veículo de transporte de doentes não urgentes.

“Fui jantar a casa de um amigo e mal chego ele começa a dizer que devíamos fazer alguma coisa”, conta. Meia hora antes de se preparar para o encontro, Diogo, 31 anos, tinha enviado mensagens a associações a perguntar como poderia ajudar. Uma delas foi a Ucrânia SOS Portugal.

Os dois amigos — Diogo e Frederico Bello (ou Fred) — falaram com o presidente da junta de freguesia onde moram, com o prior da paróquia e com o comandante de bombeiros. “Queríamos mesmo ver o que poderíamos fazer”, diz.

Ajudaram “a arranjar tradutores” e a recolher mantimentos até que receberam mensagem da voluntária da Ucrânia SOS Portugal “a dizer que ia surgir esta caravana”.

Os bombeiros voluntários de Colares arranjaram-lhes uma ambulância. “Mostraram-nos o carro e perguntaram-nos o que achavam”, ri-se. Tinha espaço para trazer pessoas. Era exactamente o que pretendiam, comenta o consultor que tirou uma semana entre trabalhos para fazer a viagem.

“É emocionante a quantidade de pessoas que estão aqui a ceder o tempo delas. É muito intenso”, diz. Perguntamos-lhe o que imaginam que irá acontecer na quarta-feira, quando estiverem frente a frente com as pessoas que pretendem ajudar. “Tenho pensado imenso nisso”, responde. “Agora é que vai ser o ser humano posto à prova.”

São 11h20, menos uma hora em Portugal. A “caravana” volta a partir.