Guerra e política

A guerra e os interesses dos Estados estão sempre interligados como se vê agora pela actuação da Turquia, membro da NATO mas comprador de armas russas e vendedor de drones à Ucrânia. Ancara, que viu os EUA suspenderem o fornecimento dos sofisticados caças F-35 para a sua Força Aérea, procura agora, fechando o estreito dos Dardanelos aos navios da Marinha russa mas não aderindo ao bloqueio total ao regime de Putin, mostrar à NATO e à União Europeia que é um parceiro a ter em conta neste conflito e no futuro reordenamento da defesa da Europa.

Não nos esqueçamos que as Forças Armadas turcas são as mais poderosas da Aliança Atlântica logo a seguir às norte-americanas e que até às de Berlim se tornarem as mais fortes na Europa ainda muita água correrá nas fontes.

Manuel Alves, Lisboa

O radicalismo tomou conta da última página do PÚBLICO

É um radicalismo frontalmente assumido. Desde o primeiro texto Carmo Afonso esclareceu ao que vinha quando elogiou a capacidade de agitar as águas de Pedro Nuno Santos, que a esquerda mais à esquerda tinha perdido. Em que se rotulava a Iniciativa Liberal de “anarco-capitalista”, seja lá o que isso for. Mas em que acima de tudo se explicita uma visão de trincheira entre os aberrantes belicistas de direita e os virtuosos pacifistas de esquerda.

Com a invasão da Ucrânia, as mensagens do texto tornaram-se mais subliminares. Recusa-se Putin porque afinal ele é um tirano capitalista de direita, herdeiro dos czares e não o líder herdeiro da União Soviética (farol da esquerda). Cola-se Zelenskii à extrema-direita por que é preciso desconstruir este herói incómodo para esta esquerda. Que diferença para Rui Tavares, cuja argumentação nos fazia descobrir novas possibilidades num espírito aberto e construtivo.

Miguel Martins, Porto

Aviões para a Ucrânia

A guerra na Ucrânia é uma tragédia para todos nós e muito em especial para os dois países envolvidos e só se resolverá pela via da negociação e de cedências mútuas, sendo esse caminho urgente e a melhor ajuda que a UE poderia prestar seria como mediadora do conflito. As sanções à Rússia são necessárias e devem ser implementadas na justa medida do possível e dos interesses da UE pois será necessário contar com esse país no pós-guerra. No entanto, a ideia, as pressões e os esforços feitos pelos Estados Unidos para que a Polónia entregue aviões seus à Ucrânia parecem-me uma das medidas mais estúpidas dentro da estupidez que é uma guerra: a UE pode e deve ajudar mas não se deve meter dentro do conflito; uma coisa é enviar espingardas e mísseis talvez pela calada da noite outra é enviar aviões. Saiu no PÚBLICO um excelente artigo do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sobre essa ténue linha vermelha que deve ser gerida com pinças. Espero que os dirigentes polacos não caiam no erro crasso de fazer o que os EUA lhes pedem, isto no interesse de todos os europeus e dos próprios Estados agora em guerra.

Basta de guerra e basta de erros por quem menos os deveria cometer, tentemos sim arranjar soluções para a paz.

Carlos Duarte, Lisboa

Quem defende o PCP?

Os partidos comunistas europeus praticamente desapareceram nas últimas décadas. Em Portugal, o PCP está em morte lenta, mas continua a manifestar com veemência posições inadmissíveis e, por outro lado, a remeter-se a silêncios incompreensíveis. Exemplo disto são as recentes afirmações, delirantes e perigosas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, liderada por um ditador imperialista e criminoso, sobre o qual o PCP mantém um estranho silêncio. Também nunca o ouvimos condenar o MPLA que, após longas guerras sangrentas, passou de partido marxista-leninista a desenfreadamente capitalista, beneficiando famílias Santos, Kopelika, e muitas outras, enquanto o povo vive em condições miseráveis. Que tantos tenham morrido para que Isabel dos Santos seja das mulheres mais ricas do mundo não causa o mínimo sobressalto ao PCP.

E quanto a Portugal, qual o papel do PCP? A “geringonça” reduziu ao silêncio o partido e suas filiais, a epidemia manteve em casa Mário Nogueira e a Fenprof. Por estranho que pareça, já não se ouve A Internacional no Alentejo….

Isabel Ribeiro, Lisboa