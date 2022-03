Quem ajuda mais?

É saudável a espicaçada concorrência entre a UE, os EUA e o Reino Unido para ver quem é que ajuda mais a Ucrânia. Diria que eram três pretendentes, cada um com a sua serenata, se não fossem as circunstâncias trágicas do namoro.

É saudável a espicaçada concorrência entre a União Europeia (UE), os Estados Unidos da América (EUA) e o Reino Unido (RU) para ver quem é que ajuda mais a Ucrânia.

Diria que eram três pretendentes, cada um com a sua serenata, se não fossem as circunstâncias trágicas do namoro. Mais deprimente ainda é o facto dos três ús - UE, EUA e RU - estarem claramente a compensar o facto de não estarem a ajudar com a ajuda de que a Ucrânia precisa: a ajuda militar, lutando lado a lado contra os invasores russos.

É como se os três pretendentes dissessem “Minha querida, eu ir aí não posso. Sei que estás cheia de problemas, que te invadiram a casa e estão a matar os inquilinos, mas vou-te mandar uma caixa de espingardas por mão amiga. Espero que cheguem bem e que saibas que todos os dias rezo para que consigas expulsar os assassinos”.

O RU é picado por ter passado tão poucos vistos a refugiados ucranianos (50 durante os primeiros dias, 300 até terça de manhã), comparado com a UE. Ao qual responde infantilmente “mas a UE são vinte e tal países e nós só somos um”.

Outra grande competição é no número de oligarcas russos que estão a chatear de uma maneira ou de outra. Logo por azar, acaba de sair o novo livro de Oliver Bullough, cujo título diz tudo: Butler to the World. O Guardian publicou um excerto sumarento: “Gas-powered Kingmaker”.

Outro livro fundamental, Putin's People de Catherine Belton, que Anne Applebaum apreciou no Atlantic, só agora conseguiu livrar-se de todos os impedimentos legais movidos por representantes de Putin.

Também os EUA são criticados pela lentidão com que reagem aos acontecimentos, comparados com a União Europeia.

Esperemos apenas que esta concorrência toda beneficie o mais possível a Ucrânia.