Sondagem diz que europeus querem aprofundamento da cooperação em matéria de segurança na UE

A União Europeia tem dado passos relevantes enquanto actor geopolítico desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, e as sanções a Moscovo têm sido decisivas para este processo. Desde restrições financeiras, passando pelo fornecimento de equipamento e material às Forças Armadas ucranianas, e terminando na proibição do uso do espaço aéreo da UE por transportadoras aéreas russas, todas elas têm moldado a opinião dos cidadãos europeus quanto à importância de uma base de soberania europeia mais firme.