Igreja quer transferir idosa de ilha que vendeu, mas moradora receia voltar a ficar sem casa

A diocese do Porto tinha ficado de encontrar uma solução para os moradores da Ilha da Oliveira, que vendeu em Abril do ano passado a um privado, depois de não renovar os contratos dos inquilinos que lá moram há várias décadas. Mas, tudo indica que a resolução do problema que criou está longe de chegar a um desfecho. Assim poderá acontecer porque, apesar de no final do mês passado ter sugerido uma alternativa de habitação a pela menos uma pessoa, a sugestão não agradou à inquilina, por considerar que a proposta não lhe garante a segurança de que necessita para não ter de voltar a passar pela mesma situação em que agora se encontra - ou seja, em vias de ser despejada de casa.