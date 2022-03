Menina ucraniana cantou Let It Go num bunker e foi ouvida por milhões, incluindo Idina Menzel, a estrela de Frozen

Enquanto muitos ucranianos se amontoavam num bunker mal iluminado em Kiev, à procura de segurança contra as explosões e o caos nas ruas, uma menina com uma camisola cheia de estrelas começou a cantar. No início, ficou assustada, preocupada com a possibilidade de a sua voz não se ouvir no espaço já cheio, mas depois a sua voz acabou por abafar o choro dos bebés e as conversas dos adultos. Amelia cantou Let It Go, o sucesso do filme Frozen, de 2013, da Disney.

A menina cantou em russo: “Не боюсь ничего уже”, uma das estrofes da canção em que a rainha Elsa, a personagem que no filme canta esta letra, declara que deixou de ter medo. O momento, que fez chorar algumas das pessoas que se encontravam no espaço subterrâneo, foi captado e publicado no Facebook por Marta Smekhova, que pediu autorização à mãe de Amelia para a filmar.

O vídeo já foi visto mais de três milhões de vezes, por pessoas de todo mundo, incluindo a actriz e cantora americana Idina Menzel, que fez a voz da personagem Elsa no filme. “Nós estamos a ver-te”, escreveu a actriz na rede social Twitter, partilhando o vídeo da menina. “Estamos mesmo a ver-te”, escreveu Idina Menzel, acrescentando dois emojis de coração, um azul e um amarelo, as cores da bandeira ucraniana.

De acordo com Marta Smekhova, a menina tem uma paixão pela música e disse-lhe que “adora cantar”, escreveu na publicação que foi partilhada pela primeira vez na quinta-feira passada, dia 3 de Março. A jovem também confidenciou que “sonha cantar num grande palco”, acrescentou. “Assim que entoou a primeira palavra, no abrigo antiaéreo, houve um silêncio completo... Todos pararam e ouviram a música”, continua Marta Smekhova no mesmo post.

We see you. We really, really see you. ???? https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

Desde o início da invasão russa que cerca de dois milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, avançam as Nações Unidas. Marta Smekhova começou por escrever a sua publicação no seu idioma, mas prosseguiu em russo, dirigindo-se directamente aos russos: “Olhem, contra quem estão a lutar. As nossas crianças irradiam luz e, mesmo numa cave escura e húmida, a sua luz não desaparece, mas brilha ainda mais!”

A canção Let It Go tornou-se um fenómeno global, tendo ganho o Óscar para melhor canção original em 2014. A versão russa da música, que Amelia cantou, foi vista mais de 88 milhões de vezes no YouTube desde que foi publicada, pela primeira vez, em Dezembro de 2013.

Em resposta ao que apelidou de “invasão não provocada da Ucrânia e a trágica crise humanitária”, um porta-voz da Walt Disney Co. declarou que a empresa está a avaliar o futuro dos seus negócios com a Rússia, acrescentando que está a trabalhar com organizações não-governamentais para fornecer “ajuda urgente” às pessoas afectadas pela crise.

Quando Amelia terminou de cantar, quem a ouviu, aplaudiu-a. A menina sorriu e desceu da cadeira onde estava. Foi a sua primeira apresentação pública.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong