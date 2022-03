Peugeot 308 eleito Carro do Ano em Portugal

A terceira geração do familiar compacto conquistou o Volante de Cristal, galardão decidido por 20 jornalistas do sector automóvel. Foi ainda considerado o Híbrido Plug-In do Ano.

Havia quatro candidatos 100% eléctricos ao prémio nacional que distingue a melhor solução automóvel do ano. Mas, num ano em que as soluções eléctricas se multiplicam (e em que o Kia EV6 foi Carro do Ano europeu) ainda não foi desta que um eléctrico vingou. Ainda assim, a energia mais limpa não foi desconsiderada, já que o Peugeot 308 é proposto com duas mecânicas híbridas de ligar à corrente, tendo convencido o júri com a mais potente, de 225cv, que conquistou a classe dos Híbridos Plug-In. Além disso, na forja há uma versão 100% eléctrica, que deverá chegar ao mercado em 2023.

Mas o modelo terá convencido os jurados também pelo design marcante, pelas tecnologias propostas, nomeadamente ao nível da segurança, e pelas capacidades dinâmicas, o que contribuiu para que arrecadasse o Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022, um prémio que, organizado pelo Expresso e SIC/SIC Notícias, é atribuído por 20 jornalistas do sector, em representação dos respectivos órgãos de comunicação social, PÚBLICO incluído.

Entre os sete finalistas estavam ainda Cupra Born, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Skoda Enyaq iV e Toyota Yaris Cross.

Na classe dos Híbridos Plug-In, o cinco portas apresentou a versão mais apimentada (e cara) da gama, que combina o 1.6 PureTech de 180cv a um engenho eléctrico de 81 kW, alimentado por uma bateria de iões de lítio de 12,4 kWh, que admite uma autonomia de até 59 quilómetros, o suficiente para se tornar elegível a beneficiar da Fiscalidade Verde, nomeadamente nas reduções do Imposto Sobre Veículos, na dedução do IVA e na redução de taxas da Tributação Autónoma. Importante notar que, mesmo após esgotada a bateria, os consumos se mantêm em valores de 6,0 litros. Outro ponto relevante é o trabalho ao nível das suspensões, que admitem um bom nível de conforto a todos os ocupantes, independentemente do tipo de piso. Em suma: o 308 é um carro muito fácil de se conduzir, que oferece um bom equilíbrio entre aderência e suavidade.

Já a outra categoria em que estava inscrito, a de Familiar do Ano, foi conquistada pelo Skoda Enyaq iV 80, automóvel 100% eléctrico que se distingue pela racionalidade, pelo imenso espaço, com bagageira XXL, boa versatilidade, uma segurança premiada (melhor na classe dos SUV grandes lançados em 2021, segundo o Euro NCAP) e, claro, preço competitivo: apresenta-se a partir de 38.776€ (o 50, de 150cv, com bateria para rolar 362 quilómetros), ainda que a versão submetida a concurso, de 204cv e autonomia para mais de 500 quilómetros, escale para valores menos aliciantes: a partir de 49.683€. Em termos dinâmicos, é um carro que potencia uma condução tranquila e despreocupada, ao mesmo tempo que traz uma série de soluções simples que facilitam a vida dos utilizadores dos seus veículos, desde um compartimento na porta para arrumar o guarda-chuva até um pequeno caixote de lixo. No caso do Enyaq, destaque para se poder equipar o carro com encostos para a cabeça tipo almofada, tornando-o muito amigo para quem se senta atrás. E, entre os extras, há opção de bancos com função de massagem.

Nas restantes classes, o Hyundai Bayon, um crossover do segmento B, com dimensões exteriores que o aproximam das soluções urbanas e espaço interior mais perto dos familiares compactos, conquistou a dos Citadinos, onde concorria com o Dacia Spring, solução 100% eléctrica pensada exclusivamente para os perímetros urbanos. Nas motorizações, a escolha não dá margem a grandes indecisões: o Bayon é proposto com uma única mecânica — o tricilíndrico a gasolina sobrealimentado 1.0 T-GDi, a debitar 100cv, que pode ser acoplado a uma caixa manual de seis velocidades (desde 20.200€) ou automática de dupla embraiagem e sete relações (a partir de 21.800€).

Já como Eléctrico do Ano foi distinguido o finalista Kia EV6, irmão do Hyundai Ioniq 5 (que se pontuou muito perto do vencedor), um 100% eléctrico que brinca entre as linhas de um SUV e de um coupé convencional, oferecendo cotas de habitabilidade muito generosas e um bom espaço para bagagem (entre 500 e 542 litros). Com bateria de 77,4 kWh e um motor de 168 kW (229cv), mostra-se capaz de, em circuito misto, circular cerca de 500 quilómetros com uma única carga, mas, na cidade, com pé leve, pode facilmente registar em torno de 700 quilómetros. O carro tem um preço de venda ao público de 50.250€, mas uma campanha de lançamento permite adquirir a versão mais básica a partir de 43.950€ (a GT Line, de 58.050€, está a ser proposta por 51.550€).

Ainda no campo da electrificação, a categoria de Híbrido do Ano foi reclamada pelo Toyota Yaris Cross, desenvolvido a partir de uma base de sucesso (o Yaris foi Citadino do Ano em Portugal no ano passado e Carro Internacional do Ano). Assente sobre a plataforma GA-B para modelos compactos (que faz parte da estratégia Toyota New Global Architecture), o Yaris Cross revela ser capaz de ter prestações rápidas, com respostas adequadas em situações urbanas, mas também fora do perímetro da cidade sem que o ponteiro do nível de combustível desça muito rapidamente, tirando proveito de um apurado sistema híbrido, capaz de absorver toda a energia proveniente da inércia para a colocar ao serviço da marcha. Os preços arrancam nos 24.390€.

Com o corpo da moda, o dos sport utility vehicles (SUV), a organização distinguiu entre os compactos e os grandes, tendo o Nissan Qashqai MHEV conquistado o primeiro galardão sem grandes surpresas, tendo em conta a história do veículo e as melhorias a que foi submetido nesta nova geração que, assente na plataforma CMF-C da Aliança, traz mais rigidez na torção e menos peso. A versão avaliada foi a de 158cv (desde 35.250€), gerido por uma caixa de variação contínua Xtronic com equipamento Tekna+ (a partir de 43.950€), em que o apoio eléctrico quase passa despercebido, ainda que faça a diferença quer nos consumos, quer nas emissões de gases poluentes. A segurança também lhe terá valido pontos extra: cinco estrelas nos testes Euro NCAP, tendo conseguido mesmo o título de melhor na classe dos SUV compactos.

Nos SUV grandes, voltou a ser um Kia a levar o troféu para casa, com o Sorento PHEV a convencer os jurados, pelo espaço a bordo, capaz de acomodar com conforto sete ocupantes, pelas tecnologias incluídas e até pela dinâmica apresentada que beneficia das quatro rodas motrizes de série. O plug-in, resultado da conjunção de um motor eléctrico de 66,9 kW (91cv) a um gasolina de 1.6 litros e 179cv, apresenta uma potência combinada de 265cv e um binário máximo de 350 Nm, o que garante prestações animadas sobretudo na aceleração: vai de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos, o que é um feito para um carro deste porte. A aceleração máxima também não é envergonhada, atingindo os 193 km/h. E com bónus: graças ao sistema eléctrico, que se apoia num conjunto de baterias de iões de lítio com capacidade de 13,8 kWh, o Kia Sorento reclama 57 quilómetros em modo 100% eléctrico em circuito misto, sendo possível esticar esta autonomia livre de emissões se não se sair do perímetro urbano.

Por fim, a categoria dos Desportivos foi arrebatada pelo Peugeot 508 PSE, o mais potente automóvel de produção em série de sempre no cardápio da marca francesa, com dois motores eléctricos (um por eixo, de 81 kW à frente e de 83 kW atrás) a apoiarem um bloco a gasolina PureTech de 200cv. Resultado: nos modos Comfort (suspensões ainda mais suaves), Hybrid (para a optimização de consumos) e 4WD (que aumenta a aderência), há à disposição 330cv; no modo Electric, 140cv e a limitação de circular até 140 km/h. Já quando se acciona o modo Sport, liberta-se a potência máxima de 360cv, ao mesmo tempo que actua sobre a direcção, o amortecimento e o mapeamento do pedal do acelerador. Os preços também são de respeito, em torno dos 70 mil euros.

O júri — composto por representantes das revistas especializadas Auto Foco e Carros e Motores, os sites Motor 24, Razão Automóvel e Volante, o desportivo Record, os generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, o económico Jornal de Negócios, o semanário Expresso, as revistas ACP, Exame Informática e Visão, os canais de televisão RTP, SIC/SIC Notícias, SIC Caras e TVI e as rádios Renascença/RFM e TSF — escolheu ainda, de um lote pré-seleccionado pela organização, a tecnologia que mais se destacou, tendo vencido o projecto V2X, da Bosch Car Multimédia, desenvolvido em Braga e que se foca nas várias vertentes autónomas, em que o veículo terá um cockpit inteligente de maneira a proporcionar uma viagem personalizada ao ocupante, tendo, ao mesmo tempo, noção do estado do próprio automóvel e do que o rodeia como o ambiente, outros veículos autónomos, veículos de duas rodas, peões, entre outros.

Já à organização coube escolher a figura que mais se destacou ao longo do último ano, tendo entregado o Prémio Personalidade do Ano a Miguel Sanches, vice-presidente de operações da Volkswagen do Brasil e América do Sul, que esteve seis anos à frente da Autoeuropa, incluindo parte do período da pandemia, ao longo da qual foram feitas adaptações profundas.