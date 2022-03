No Dão, o projecto Craft Turismo Criativo quer inovar e valorizar a actividade artesanal

Valorizar o artesanato, qualificá-lo, promovê-lo e ao turismo que pode criar. São metas de um projecto em desenvolvimento que quer inovar: “o mercado exige inovação ao nível do produto e uma dimensão digital de promoção e comercialização”.

A valorização da actividade artesanal com uma abordagem inovadora é o objectivo do projecto Craft Turismo Criativo, que está a ser desenvolvido no território da Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD).

O projecto pretende “combater as fragilidades socioeconómicas” deste território, que abrange os concelhos de Aguiar da Beira, Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo e Sátão, “contribuindo para a diversificação da sua economia”, disse à agência Lusa o coordenador da ADD, Emanuel Ribeiro.

Segundo o responsável, isso será conseguido através “de um projecto de natureza imaterial de valorização, qualificação e promoção turística baseado nos recursos identitários e activos patrimoniais culturais imateriais”, como o artesanato e o saber-fazer, “envolvendo a participação activa das comunidades locais”.

Emanuel Ribeiro contou que, “atendendo ao reduzido orçamento disponível na Estratégia de Desenvolvimento Local inserida no DLBC [Desenvolvimento Local de Base Comunitária] Rural” para a valorização patrimonial, “foi decidido avançar com uma candidatura intermunicipal promovida pela ADD, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões”.

A candidatura “permitirá a estruturação do produto turístico cultural, com base na valorização e promoção dos activos patrimoniais endógenos intrínsecos às artes e ofícios (recursos, técnicas e artesãos), como elementos de diferenciação e competitividade do território”, explicou.

Serão desenvolvidas “acções que qualifiquem a cadeia de valor e promovam a diversificação de experiências temáticas suportadas numa rede de parcerias de agentes públicos e privados, locais e regionais”, acrescentou.

No entender de Emanuel Ribeiro, é preciso ir além “do registo comum de valorização” do artesanato e assumir que “o mercado exige inovação ao nível do produto e uma dimensão digital de promoção e comercialização".

O responsável referiu que a operação Craft Turismo Criativo “actua, de forma articulada, sobre diversas dimensões da cadeia de valor turístico, integrando tarefas de levantamento e estruturação de informação, iniciativas de qualificação e capacitação de agentes, co-criação de novos produtos e experiências, estruturação de uma rota temática, acções de activação de produto e comunicação”.

Um dos objectivos operacionais é “desenvolver novos roteiros de visitação e de experiência, que interligam os municípios da ADD, em torno do património cultural artesanal e imaterial, aumentando a diversidade da oferta turística”, avançou.

Emanuel Ribeiro disse que a ADD espera conseguir “atrair novos públicos nacionais e internacionais através da oferta estruturada de experiências criativas e inovadoras de turismo cultural”.

A “qualificação dos agentes e operadores dos territórios de intervenção da ADD, públicos e privados, que operam na cadeia do sector turístico” e a “participação de agentes privados e públicos do tecido institucional, cultural, turístico, social e económico” em dinâmicas de empreendedorismo e em projectos inovadores em parceria são outros objectivos, acrescentou.