Piloto Mazepin cria fundação de apoio a atletas vítimas das sanções à Rússia

Mazepin, com 23 anos, é filho do oligarca russo Dmitri Mazepin, accionista do grupo empresarial Uralkali, forte exportador russo a nível internacional. O piloto garante que aceitou correr sob bandeira neutral, mas que não lhe deram tempo para tal.

O piloto russo Nikita Mazepin, dispensado pela equipa de Fórmula 1 Haas devido à ofensiva militar da Rússia sobre a Ucrânia, anunciou nesta quarta-feira a criação de uma fundação para apoiar atletas vítimas destas tomadas de posição.

“Vai dedicar-se a ajudar os desportistas que percam a possibilidade de competir ao mais alto nível por razões políticas, independentes da sua vontade. Será financiada pela Uralkali, recorrendo ao dinheiro previsto para a época de Fórmula 1”, explicou, referindo-se à empresa sua patrocinadora, uma produtora de fertilizantes de potássio.

Mazepin, com 23 anos, é filho do oligarca russo Dmitri Mazepin, accionista do grupo empresarial Uralkali, forte exportador russo a nível internacional.

"Eu aceitei ser neutral"

O piloto de 23 anos queixa-se da actuação da ex-equipa: “Não me disseram nada sobre isto e soube que iam despedir-me no mesmo dia que a imprensa. Ninguém está preparado para isto. (…) Não me deram apoio”.

E acrescentou: “Não há razão legal para que a equipa termine o contrato, a partir do momento em que a FIA nos deixava correr com uma bandeira neutral”. “Eu aceitei ser neutral e queria assinar um documento para tal, mas não me deram tempo. Fiquei sem o sonho por que lutei durante 18 anos”, lamentou.