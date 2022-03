“Uma noite à Braga”, eis a receita de Carvalhal para derrotar o Mónaco

Dê por onde der, o jogo de quinta-feira à noite (20h, SportTV), que opõe o Sp. Braga ao Mónaco, entrará para a história. É o primeiro embate de sempre entre as duas equipas em provas da UEFA e, nesta primeira mão da eliminatória, poderá traduzir-se numa situação de vantagem para chegar aos quartos-de-final da Liga Europa.

O quarto classificado da Liga portuguesa e o oitavo da Liga francesa têm feito um percurso com fortes oscilações nesta temporada e o momento de forma actual espelha essa intermitência: nos últimos cinco jogos, os minhotos somam duas vitórias, dois empates e uma derrota; os monegascos apresentam um registo de três empates, uma vitória e uma derrota.

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, desvaloriza a época menos conseguida do Mónaco e destaca o potencial de um adversário que nesta época gastou 45,5 milhões de euros em contratações e conta com um elenco muito assente na juventude, à semelhança do que acontece com os minhotos (média de idades de 24,7 para os franceses e 23,7 para os portugueses).

"Em 23 jogadores, temos 13 com menos de 22 anos e esta gente precisa de carinho e apoio. Principalmente nos momentos maus, precisamos dos aplausos deles. Temos um adversário com muito valor, de extrema competência, mas uma noite à Braga, com o apoio dos adeptos, pode fazer a diferença para conseguirmos a vitória”, afirmou.

No último confronto contra adversários franceses... ??



• 1 min e 11 segundos seguidos com a ? nos pés

• 21 passes ??

• ?? jogadores envolvidos



Revê este GOLAÇO de Ricardo Horta ao Olympique de Marseille! pic.twitter.com/6sWmFgjbuR — SC Braga (@SCBragaOficial) March 9, 2022

O técnico bracarense releva o potencial do adversário - “Ouvi o Luís Campos, uma das pessoas que mais conhece o futebol francês, dizer que o Mónaco tem o segundo melhor plantel depois do PSG” -, mas reparte as hipóteses de sucesso, sabendo que aproveitar o factor casa, nesta primeira mão, será determinante.

“Nesta fase da competição, é 50/50 para todas as equipas (...) Vamos com a ambição de querer ganhar o jogo, vamos com tudo, com toda a determinação para suplantar o adversário”, vincou, apelando a um “apoio massivo” dos adeptos.

Quanto ao Sp. Braga, assinala, terá de ter atenção a “uma equipa recheada de excelentes intervenientes”, com “extremamente rápidos e muito bons jogadores”, um “excelente médio centro [Tchouaméni]” e “laterais brasileiros muito ofensivos e de grande qualidade”. Núcleo ao qual se junta o goleador Ben Yedder, que leva 22 golos em 39 jogos nesta época, mas ainda não marcou na Liga Europa.

Concluído o raio-X, Carvalhal puxa também dos galões, recuperando o que os bracarenses têm feito na competição. “O Sp. Braga é a equipa, nesta edição com equipas fantásticas, que mais rematou à baliza até ao momento [151 remates contra 129 do Nápoles, segundo do ranking] e a terceira que mais recuperou bolas. Temos um parâmetro em que somos os melhores neste momento, sinal [de] que gostamos de ter a bola e rematar”.