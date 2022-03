FC Porto derrotado no Estádio do Dragão pelo Lyon

Um golo de Lucas Paquetá no minuto 59 garantiu ao Lyon, nesta quarta-feira, uma importante vitória no Estádio do Dragão, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Numa partida em que os franceses foram melhores até chegarem à vantagem, os portistas queixaram-se de uma grande penalidade não assinalada logo após o golo dos gauleses.

Sem qualquer derrota nas últimas 18 partidas que tinha realizado em todas as competições, o FC Porto apresentou-se frente ao Lyon sem poupanças, mas sentiu sempre muitas dificuldades para conseguir assumir o controlo da partida.

Mais perigosos na primeira hora de jogo, os franceses deram sempre muito trabalho a Diogo Costa e, aos 59’, conseguiram marcar o único golo da partida, por Lucas Paquetá, num lance que começou por ser inviabilizado por fora-de-jogo,.

Apenas quatro minutos depois de o Lyon ter marcado, o árbitro assinalou grande penalidade após Paquetá tocar na bola com o braço na área, mas, após indicação do VAR, o espanhol Sánchez Martínez foi rever a jogada e reverteu a decisão, perante os protestos dos portistas.

No minuto 94, Mbemba ainda colocou a bola no fundo da baliza do internacional português Anthony Lopes, mas o central do FC Porto estava em posição irregular e o golo foi anulado.