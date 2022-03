Carlsen à procura de renovar a tripla coroa

Magnus Carlsen vai tentar renovar o triplo título mundial que detém, depois de recentemente ter vencido pela quinta vez consecutiva o título clássico, tentando na capital polaca, Varsóvia, voltar a conquistar os troféus mundiais nas variantes de ritmos de reflexão mais curtos, semi-rápidas e relâmpago.

Após as suas declarações, nas quais declara que não voltará a defender o título clássico, a menos que o opositor seja o prodígio francês, de origem iraniana, Alirezja Firouza, esta será talvez a última oportunidade de voltar a reunir as três coroas, algo que a acontecer ocorrerá pela terceira vez.

No primeiro dos três dias da prova de semi-rápidas, em que cada jogador dispõe de 15 minutos, com 10 segundos de incremento por lance, para a totalidade da partida, nas primeiras quatro, das 13 rondas da prova, dos 181 participantes apenas dois jogadores se mantêm 100% vitoriosos: o polaco Duda e o georgiano Jobava, enquanto Carlsen segue no grupo perseguidor, juntamente com mais sete jogadores, tendo cedido um empate.