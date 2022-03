Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vencem em Reus

As jogadoras portuguesas ultrapassaram nesta quarta-feira a primeira eliminatória do quadro principal do segundo torneio do ano do World Padel Tour.

Tal como tinha acontecido há duas semanas em Miami, no primeiro torneio de 2022 do World Padel Tour, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo conseguiram ultrapassar as primeiras adversárias no Estrella Damm Reus Costa Daurada. Na Catalunha, Nogueira ganhou nos 16-avos-de-final em dois sets (6-1 e 6-3), enquanto Araújo beneficiou de uma lesão de uma rival, quando estava a ganhar por 6-2 e 1-0.

Em Reus, Ana Catarina Nogueira, que está de novo a competir no circuito mundial do lado esquerdo e faz dupla com a canhota espanhola Marina Guinart, teve pela frente Carmen Pardo (n.º 77) e Lourdes Rodríguez (n.º 69), e confirmou o favoritismo.

Sem grandes dificuldades, a padelista do Porto e Guinart ganharam o primeiro parcial por 6-1, selando a qualificação para os “oitavos” com um 6-3, no segundo set.

Nesta quinta-feira, o nível de dificuldade será bem mais elevado e, a partir das 8h30, Nogueira e Guinart vão ter pela frente as terceiras cabeças-de-série: Virgínia Riera e Patty Llaguno.

Para Sofia Araújo, o jogo foi mais curto. Com a promissora espanhola Lorena Ortiz de 18 anos ao lado, a jogadora portuguesa começou por derrotar Anna Cortiles e Xenia Vidiella por 6-2, tendo a partida sido interrompida no segundo jogo do segundo set por lesão de uma das rivais de Araújo.

Nos “oitavos”; Araújo e Ortiz também vão ter um jogo muito complicado: as rivais na manhã desta quinta-feira serão Marta Ortega e Bea González, a quinta dupla do torneio em Reus.