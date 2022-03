Colectivo de curadores com Grada Kilomba dirige próxima Bienal de São Paulo

Um colectivo de quatro curadores que incluiu a artista e investigadora portuguesa Grada Kilomba e o director do Museo Nacional Reina Sofía (Madrid), Manuel Borja-Villel, vai comissariar a próxima edição da Bienal de São Paulo, no Brasil, que se realizará em 2023, noticiaram os jornais brasileiros. O colectivo de curadores incluiu ainda Diane Lima e Hélio Menezes, duas das principais vozes de uma recente geração de curadores brasileiros negros.

No próximo ano, a Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que é um dos palcos mais importantes do pensamento curatorial e artístico do hemisfério Sul,​ terá a sua 35.ª edição, comemorando um aniversário redondo.

Grada Kilomba, que vive e trabalha em Berlim, tem uma obra multidisciplinar centrada na descolonização do discurso que conheceu uma crescente visibilidade internacional nos últimos anos. O espanhol Manuel Borja-Villel é um dos mais influentes directores de uma instituição europeia que tem trabalhado para dar visibilidade à arte latino-americana e aos discursos não dominantes.

Com uma proposta intitulada As Coreografias do Impossível, foram os quatro curadores que se propuseram como colectivo à Fundação Bienal de São Paulo, responsável pela escolha da equipa curatorial, num formato sem curador principal que não é inédito na história das bienais, disse José Olympio da Veiga Pereira, presidente da instituição, citado pelo comunicado da bienal, acrescentando que esta foi a melhor proposta que receberam para a próxima edição. “A equipa curatorial foi formada através de uma proposta conjunta que nos cativou por ser ambiciosa e intrigante”.

A última Bienal de São Paulo teve como curador principal o italiano Jacopo Crivelli Visconti, numa equipa que contou também com a participação de Carla Zaccagnini, Francesco Stocchi, Ruth Estévez e Paulo Miyada. Na 34.ª edição estiveram presentes os artistas portugueses Luísa Cunha e a dupla composta por Mariana Caló e Francisco Queimadela.

Recorde-se que Grada Kilomba foi uma das artistas escolhidas para participar no concurso por convites organizado pela Direcção-Geral das Artes para escolher a representação portuguesa na Bienal de Arte de Veneza, que decorrerá em Abril. A equipa em que participava, com curadoria de Bruno Leitão, recorreu do resultado do concurso que deu o primeiro lugar à candidatura de Pedro Neves Marques, contestando em particular as notas atribuídas por um dos membros do júri à artista. Foram apresentados dois recursos, o último dos quais à ministra da Cultura, que tiveram algum eco na imprensa internacional, nomeadamente na brasileira, com uma série de figuras do meio cultural a apoiarem a contestação da equipa de Grada Kilomba e Bruno Leitão.