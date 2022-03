Quarta na TV: a maestrina, A Unidade e a energia em jogo

CINEMA

Fruitvale Station - A Última Paragem

Cinemundo, 16h45

Esta é a história de Oscar Grant (Michael B. Jordan), um jovem negro de 22 anos que se viu envolvido numa rixa na estação Fruitvale, em Oakland, Califórnia. Quando os agentes da polícia local atiram sobre si, todos os seus planos para o futuro terminam abruptamente. Este filme dramático marcou a estreia na realização de Ryan Coogler. Entre outras distinções, ganhou os prémios do Público e do Grande Júri para melhor filme dramático no Festival de Cinema de Sundance e, no Festival de Cinema de Cannes, o prémio Avenir na secção Un Certain Regard.

Godzilla

TVCine Top, 23h05

Em 2014, 60 anos depois da sua criação, surgiu esta nova versão da história do réptil mutante e gigante, pelas mãos do realizador inglês Gareth Edwards e do argumentista Max Borenstein. Embora adaptado à actualidade, é reverente à cultura popular japonesa que inspirou a criatura original, da responsabilidade do produtor Tomoyuki Tanaka, do realizador Ishiro Honda e do perito em efeitos especiais Eiji Tsuburaya. O elenco inclui Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn e Bryan Cranston.

Wind River

AXN, 23h44

A agente do FBI Jane Banner é destacada para uma Reserva de Nativos Americanos, para investigar a morte de uma adolescente cujo corpo foi encontrado por um caçador local. Resolve contratá-lo como guia. Assim começa uma aventura por território selvagem, onde a lei da natureza impera sobre todas as outras. Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Graham Greene, Kelsey Asbille e Tokala Clifford integram o elenco do filme escrito e realizado por Taylor Sheridan.

SÉRIES

Escola de Enfermagem

RTP2, 11h59

Começa a quarta temporada da série dramática que ficciona as dinâmicas pessoais e sociais nas primeiras turmas mistas de estudantes de enfermagem, na Dinamarca dos anos 1950. Os novos episódios começam com a contratação de uma nova vice-directora.

Unusual Suspects

AMC, 21h10

Uma série australiana criada por Jessica Redenbach, em estreia com episódio duplo. Num subúrbio rico de Sydney, um colar particularmente valioso é roubado a uma mulher de negócios filipina. A investigação policial que se segue começa a revelar os podres do bairro, com vários suspeitos e segredos a virem ao de cima, entre negócios ilícitos, casos e rivalidades.

A Unidade

RTP2, 22h01

Estreia. Criada por Dani de la Torre e Alberto Marini, a série de acção espanhola move-se na luta antiterrorista. Começa quando a detenção de um líder jihadista faz do país um alvo preferencial. Uma unidade altamente especializada tem a missão de investigar e desmantelar eventuais planos de ataque – e discretamente, para evitar o pânico entre a população.

DESPORTO

Futebol: Porto x Lyon

SIC, 17h45

Directo. Depois de ter afastado a Lazio no play-off, o Porto tem pela frente o Lyon nesta primeira mão dos “oitavos” da Liga Europa, disputada na casa dos “dragões”.

Futebol: Real Madrid x Paris Saint-Germain

TVI, 19h55

Directo. O Real Madrid recebe o Paris Saint-Germain no estádio Santiago Bernabéu, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Na primeira ronda, o clube francês derrotou a equipa espanhola por uma bola.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves torna a receber António Costa e Silva, o professor universitário e ex-gestor da petrolífera Partex que concebeu o programa de recuperação económica do país no pós-pandemia. Desta vez, o especialista em energia é chamado a avaliar o impacto da Guerra na Ucrânia neste sector.

DOCUMENTÁRIOS

A Maestrina Alondra de la Parra

RTP2, 20h37

Estreia. Christian Berger traça a biografia de Alondra de la Parra, que alcançou façanhas como ter sido a primeira maestrina e directora musical da Orquestra Sinfónica de Queensland.

Maria Helena Mendes Pinto - Uma Vida nas Artes Decorativas em Portugal

RTP2, 23h41

Realizado por Paulo Seabra (1923-2018), documenta e homenageia a vida e o legado da conservadora de museu Maria Helena Mendes Silva, figura de proa do estudo e divulgação das artes decorativas, em particular nos domínios da arte namban e do mobiliário português.