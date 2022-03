Discord e Spotify com falhas durante a tarde desta terça-feira

As empresas confirmaram os problemas na rede social Twitter. A app do Spotify já voltou ao normal.

Os serviços do Spotify e do Discord confirmaram que estavam a enfrentar problemas técnicos durante o dia desta terça-feira. Ao final da tarde, não era possível aceder à app de streaming de música Spotify mesmo com as credenciais de acesso correctas. A plataforma de fóruns Discord admitiu estar com problemas no envio de mensagens.

“Algo não está bem e já estamos a investigar o assunto. Obrigada pelos alertas”, lê-se numa breve mensagem partilhada na conta do Twitter do Spotify por volta das 18h20. Às 19h40 os serviços da app de áudio já tinham voltado ao normal, com a equipa a avisar no Twitter que os problemas técnicos pareciam ultrapassados. O Spotify não adiantou qual tinha sido a causa das falhas.

“Estamos conscientes de que há um problema a causar falhas nas mensagens e estamos a trabalhar numa solução”, explica a equipa do Discord no Twitter. “Pedimos desculpa pela disrupção.”

O PÚBLICO já contactou as equipas do Spotify e do Discord para mais informações.

O Discord tem sido alvo de problemas técnicos nos últimos meses. Em Janeiro, os utilizadores não conseguiram enviar mensagens ou entrar na plataforma durante várias horas. Em Fevereiro, o problema repetiu-se, mas durou apenas cerca de 20 minutos.