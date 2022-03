Indefesos contra o clima e os conflitos em Cabo Delgado

A guerra e eventos climáticos extremos deixaram as pessoas em condições terríveis no Norte de Moçambique.

No mês passado, a nossa equipa foi atingida pela realidade do conflito em Cabo Delgado. O pai de Matilde, uma das nossas colegas, foi decapitado num ataque quando estava a trabalhar no campo numa aldeia na zona Norte de Macomia. Matilde e a sua família tiveram a dolorosa e perigosa tarefa de ir buscar o corpo para o poderem enterrar com dignidade.

Uma semana mais tarde, o filho de outro colega nosso, Salvador, morreu devido a diarreia, em Cuamba. Tinha apenas 20 meses. As condições nos centros de saúde são extremamente precárias e obter serviços médicos é um pesadelo. A falta de cuidados de saúde para os civis em Cabo Delgado é chocante, como é também chocante a vulnerabilidade em que estão face às atrocidades do conflito que continua a assolar a província.

Tendo causado já mais de 3500 mortes e centenas de milhares de pessoas deslocadas, a guerra prolonga-se. Desde os finais de janeiro passado, cerca de 15 mil pessoas viram-se forçadas a deslocar-se no distrito de Meluco, centenas de casas foram totalmente incendiadas, colheitas roubadas e não sabemos ainda o número exato de quantas pessoas foram mortas. Os corpos são contados às dezenas.

Tendo causado já mais de 3500 mortes e centenas de milhares de pessoas deslocadas, a guerra prolonga-se

Muitas continuam escondidas no mato. As pessoas chegam aos locais de trânsito de mãos vazias, tendo passado vários dias sem comer e, frequentemente, as nossas equipas têm de lhes providenciar t-shirts e chinelos, assim como outros bens essenciais e rações alimentares.

A realidade quotidiana em Cabo Delgado mostra que a crise não acabou. Nesta região, os investimentos maciços na exploração de gás e as tentativas desesperadas e impotentes das comunidades para melhorarem a situação em que se encontram confrontam-se com um Estado ausente e ataques perpetrados por grupos armados.

Há um problema que não vai desaparecer da noite para o dia. Esta guerra deixou uma área de 15 mil quilómetros quadrados, que se estende por seis distritos de Cabo Delgado – e antes vibrante e cheia de vida –, completamente deserta. É uma extensão de território, maior que o Qatar, a Jamaica ou a Gâmbia, onde agora ninguém vive, semeia, colhe ou pesca. Os grupos armados infernizam – é a palavra usada pelos habitantes da região – as comunidades. As pessoas estão aterrorizadas e, pelo que a nossa experiência mostra, basta o barulho de alguns tiros ou algum outro indicador de insegurança iminente para esvaziar uma vila inteira em poucos minutos.

É uma área de 15 mil quilómeros quadrados - maior que o Qatar, a Jamaica ou a Gâmbia - completamente deserta, onde agora ninguém vive, semeia, colhe ou pesca

As pessoas aqui têm uma surpreendente capacidade de recuperação. Reconstroem as suas casas pelo menos duas vezes a cada ano, a maior parte foi forçada a deslocar-se múltiplas vezes. Quando não é a guerra, são eventos climáticos extremos que as obrigam a deixar as suas casas. São esperadas oito tempestades tropicais na região nesta época de ciclones. A primeira tempestade causou já estragos na província de Nampula, a sul de Cabo Delgado. Face a esta ameaça, as pessoas estão vigilantes, mas permanecem desprotegidas.

A maioria das famílias não consegue sequer juntar dinheiro suficiente para apanhar um autocarro. Muitas crianças pequenas têm limitado acesso a comida e nunca foram à escola, enquanto 67 por cento das mães jamais tiveram a oportunidade de aprender a ler ou escrever. A economia de subsistência, em que as pessoas trabalham para tentar comer dia a dia, é a norma. Muitos jovens não têm emprego nem acesso a educação, o que os deixa vulneráveis a serem recrutados por grupos armados.

É uma questão de fundos? Há fundos suficientes? Foram alocados mais de 760 milhões de dólares [quase 670 milhões de euros] por instituições internacionais à Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, um fundo de recuperação governamental moçambicano criado em 2020. Empresas também atribuíram fundos a famílias residentes em volta da fábrica de gás natural liquefeito em Afungi, perto de Palma, e que foram afetadas pela violência em março de 2021, assim como em outros distritos. A União Europeia está em conversações com o Governo de Moçambique sobre a prestação de mais ajuda e cooperação. Porém, os fundos da ajuda humanitária – aqueles que são dedicados especificamente a dar resposta às necessidades de emergência – são muito mais modestos e limitam-se principalmente a alimentar as pessoas que não têm terras de cultivo nem trabalho.

Tudo gira em volta dos lucros que alguns vão extrair do gás, das minas e da exploração de outros recursos naturais, como a madeira ou a fauna

Mas não é apenas uma questão de dinheiro. A situação podia ser diferente se os projetos económicos e políticos para Cabo Delgado também visassem construir comunidades fortes com um futuro. Não é esse o caso, porém: tudo gira em volta dos lucros que alguns vão extrair do gás, das minas e da exploração de outros recursos naturais como a madeira ou a fauna. Se a marginalização das pessoas não acabar, as comunidades vão permanecer em insegurança e vulneráveis, e o conflito vai continuar a provocar um sofrimento enorme.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico