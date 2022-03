Implosão interna: a grande esperança

A única saída parece ser uma revolta do povo russo, que tem sido corajoso em tantas cidades. No entanto, seria necessário que as Forças Armadas abandonassem Putin, o que não se vislumbra.

Uma das grandes esperanças para terminar a guerra reside na implosão do regime. Isso visam as sanções económicas e o movimento sem paralelo de retirada de grandes multinacionais, as quais não querem perder clientes que se identificam com a luta ucraniana, por projectarem naquelas casas e cidades as suas. Esta guerra tem sido particularmente sentida na Europa, que já conheceu, pós-II Grande Guerra, alguns conflitos, como nos Balcãs, mas que tinha a paz por adquirida. Entram-nos mulheres e crianças assustadas, em regra loiras e de olhos claros. Temos visto tantas outras negras e em países mais remotos, sem que este grau de mobilização tivesse existido.