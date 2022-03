O erro mais estúpido do século XXI

A invasão da Ucrânia pela Rússia é um sério concorrente ao erro mais estúpido do século XXI, e ainda só vamos em 2022. Ao fim de 12 dias de conflito, já se percebeu que as cidades ucranianas vão ser arrasadas pelos mísseis russos, que os crimes de guerra vão disparar, que Putin vai involuir de autocrata para ditador e que não existe qualquer forma de a Rússia vir a ganhar o que quer que seja com esta guerra, porque, mesmo que conquiste Kiev e elimine Zelenskii, nunca conseguirá pacificar o território ucraniano, e oferece ao seu vizinho um arsenal interminável de ódio para construir a sua nação.

Existe sempre uma tendência para achar que o mau da fita é uma cabeça brilhante. Aliás, há uma expressão para traduzir isso mesmo – o “génio do mal”. E mesmo quando o génio do mal é derrotado – como acontece sempre nos filmes americanos e com surpreendente frequência na história da Humanidade –, ele não deixa, só por isso, de ser dono de uma inteligência superior, até porque é a vitória sobre as suas sofisticadas urdiduras que valoriza o esforço e o engenho do lado do bem.

Falar de “maus” e de “bons” a propósito de guerras é quase sempre ridículo, mas não agora. A invasão da Ucrânia é um daqueles raros casos cuja clareza moral não deixa dúvidas a ninguém sobre de que lado está a justiça, excepto a Nicolás Maduro, a Jair Bolsonaro e ao PCP. Donde, existe uma enorme tentação para atribuir a Vladimir Putin – até pelo desconhecimento generalizado do seu pensamento e da mentalidade russa – o tal papel de génio do mal, que encaixa na perfeição no seu olhar gélido e impenetrável, na ausência de movimentos maxilofaciais e na mesa de seis metros de comprimento onde recebe gente encolhida de temor.

No entanto, quando olhamos para o que se está a passar na Ucrânia, não se vislumbra onde possa estar esse génio. A hipótese contrária parece-me mais produtiva: Vladimir Putin foi monumentalmente burro, desprezou a diplomacia, perdeu contacto com a realidade, não mediu as consequências das suas acções, pensou que conseguia derrubar numa semana um país com 42 milhões de habitantes, acreditou que podia fazer uma guerra do século XIX no século XXI, não soube antecipar a dimensão das sanções internacionais, e cometeu um erro absolutamente catastrófico, tanto para a Ucrânia como para a Rússia.

Os ucranianos não têm como resistir em campo aberto à superioridade militar russa, mas se continuarem a ser alimentados do exterior com armas de ponta e informação secreta podem infernizar a vida a Putin e à Rússia durante várias gerações. A caminho dos 70 anos de idade, o tempo não corre a favor do presidente russo, que agora tem de enfrentar uma guerra movida a drones, ciberataques, imagens de horror espalhadas pelas redes sociais, e onde já nem sequer são só os Estados que impõem sanções – são também gigantescas empresas privadas que ripostam e atingem a economia russa, e milhões de consumidores interconectados. Um admirável mundo novo.

Infelizmente, a ausência de vestígios de inteligência na decisão de invadir a Ucrânia não é boa notícia – é péssima. Com o aumento da violência no terreno e a multiplicação de imagens de jovens com a cara e a roupa dos nossos filhos mortos nas ruas da Ucrânia, o ódio a Putin e à Rússia vai disparar. Esse ódio é um perigo. O Ocidente não pode deixar a Rússia ganhar esta guerra, mas também não pode encurralar Putin a um canto – porque é aí que a sua falta de inteligência se pode revelar verdadeiramente trágica.

