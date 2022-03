A nossa consciência europeia

Tomei conhecimento de uma cena que ocorreu num país da Comunidade Europeia. Numa rua, um grupo de provocadores arruaceiros cercaram um jovem e começaram a agredi-lo. O jovem ainda tentou ripostar tentando defender-se com valentia, mas, sozinho, estava em inferioridade face aos agressores acabando por soçobrar. Enquanto choviam os murros e pontapés o jovem clamou por ajuda. Alguns transeuntes, dos muitos que passavam na rua, increparam os agressores, mas, receosos afastaram-se com receio de serem agredidos. Ninguém se atreveu a defender o jovem que continuou a ser barbaramente agredido. Por fim, os agressores abandonaram o jovem jazendo este numa poça de sangue. Moral da história: o jovem agredido é ucraniano, os transeuntes acobardados representam a União Europeia e o charco de sangue onde jaz o jovem é a nossa consciência europeia.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O povo russo nas ruas

Nestes dias que têm sido marcados pela guerra na Ucrânia os sentimentos correm em diversas direcções, tal a dimensão dos acontecimentos que marcam aquele país face à violência da Rússia, seu agressor. É uma verdade: Não confundir o povo russo com o governo despótico que o dirige. Assistimos por isso à coragem de milhares e milhares de pessoas que corajosamente se têm manifestado em diversas cidades russas. É a sua dignidade nacional a falar mais alto e dizendo que repudiam tudo o que se passa porque consideram os ucranianos seus irmãos. Os detidos em grande número são de várias faixas etárias causando impressão os muitos idosos presos pelo regime, que não da sua consciência. Para onde vão todos eles? Importaria que se soubesse para onde são levados, condenados por um protesto de carácter que não escolhe idades. São detidos e posteriormente libertados passado algum tempo ou atirados para masmorras, onde padecem no seu anonimato? Que tipo de Gulag lhes estará destinado? Entretanto, muitos outros continuam a sair às ruas indiferentes ao perigo iminente. E tudo isto porque a força da razão é capaz de mover montanhas.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Putin não é a Rússia

Nesta terrível guerra na Ucrânia vemos grande parte do ocidente virado contra a Rússia. Este flagelo está a fazer o povo ucraniano sofrer horrores, quer pela destruição do seu país quer pela tremenda dor de ter de se refugiar, na sua grande maioria mulheres e mães que a todo o custo tentam salvar os seus filhos deixando para trás os maridos e filhos adultos. Por mais imagens que nos cheguem nunca será possível sentir a dor desta gente.

Contudo, com a maior das facilidades esquecemos o povo russo. Há também muita a gente a sofrer pois é contra esta guerra mas nada pode fazer. É obrigada a participar nas Forças Armadas e quando pretende manifestar-se contra são altamente reprimidos - basta ver a capa do PÚBLICO de ontem. Sim, esta guerra não é da Rússia contra a Ucrânia mas de Putin contra a democracia. Mesmo quando ela não é perfeita. E não o é na Ucrânia como na maior parte dos países democráticos, principalmente devido à corrupção que grassa por toda a parte, mas na Rússia e seus aliados é onde tem mais consequências drásticas para os respectivos povos. Não, Putin não é a Rússia.

António Barbosa, Porto

Não há desculpa

A invasão da Ucrânia pela Rússia é um daqueles factos que não têm qualquer possível desculpa. Qualquer país deve ser livre de escolher o seu futuro, seja ele qual for e por isso a história condenará a Rússia sobre a forma como está a agir na Ucrânia mas, neste momento, é absolutamente urgente conseguir um cessar-fogo de forma a permitir a realização de conversações para a paz. Esta terrível e injustificável invasão fez com que o mundo se unisse e acordasse para a realidade da opressão e por isso, após a invasão ordenada por um homem que de humano nada tem, é urgente que o mundo inteiro se concentre igualmente noutros povos oprimidos como, por exemplo, o povo palestiniano. A guerra é, e será sempre, um acto condenável e irresponsável. Lutemos e confiemos na esperança de que o bom senso comande o mundo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Guerras

​Não há guerra que não cause sofrimento e revolta. Não há guerra que não multiplique rancor e vingança. No entanto, a resposta humanitária e solidária aos que nada tendo a ver com querelas políticas variam conforme a intoxicação informativa e a proximidade geográfica. Custa a entender como na guerra interminável que opõe Israel à Palestina, os muitos milhares de deslocados, deserdados, mortos, mutilados e torturados iraquianos, sírios e líbios não tenham sido alvo de uma consequente acção solidária como a que assistimos em relação à Ucrânia. O Ocidente gritou quando a Rússia bombardeou indiscriminadamente civis em Alepo, na Síria? Convinha a ajuda russa para combater o islamismo. A hipocrisia política abraça cada vítima inocente.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim