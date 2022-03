Vivem em Leiria, ele russo, ela ucraniana: “Putin nunca vai acabar com o amor entre famílias como a nossa”

Jevjenio nasceu na Rússia e Anna na Ucrânia. Apesar da invasão do território ucraniano por parte das tropas russas, o casal, que vive há 20 anos em Leiria, garante que a guerra não os vai separar. Com uma filha ainda a viver em Tcherkássi com os seus três filhos, apenas esperam que “esta guerra acabe rápido”.