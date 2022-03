Câmara de Vila Franca de Xira condenada a pagar mais de 9 milhões a construtora

A Câmara de Vila Franca de Xira foi condenada, no final de Janeiro, a pagar uma indemnização de 8,657 milhões de euros (acrescida de juros) a uma empresa construtora e aos seus sócios. Em causa está a suspensão/anulação parcial de um alvará de loteamento aprovado em 2001 pela autarquia ribatejana, mas que nunca foi registado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) por alegada violação de áreas de domínio hídrico e de reserva ecológica. A autarquia vai recorrer desta decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa (TAFL), mas já acumula três decisões desfavoráveis no âmbito deste processo. A oposição local está preocupada com o impacto desta e de outras situações no equilíbrio financeiro da Câmara vila-franquense.