Serão as mulheres demasiado simpáticas?

A discrepância entre os ordenados dos homens e das mulheres e as dificuldades que elas sentem em se fazer valer no mercado de trabalho são ainda obstáculos à igualdade de oportunidades que temos de vencer. Hoje sentámo-nos à mesa para conversar de viva-voz sobre tudo isto.

Será que somos simpáticas demais? Porque é que temos tanta dificuldade em pedir um aumento? E quando no escritório a “guerra” é com um homem, boicotamo-nos a nós mesmas, porque, no fundo, no fundo, temos mais facilidade em perder do que em ganhar? Porque nos aterroriza o medo de humilhar o outro?

Hoje, Dia da Mulher, em lugar de ler, oiça a nossa Birra, com o novo single da Ana em pano de fundo.