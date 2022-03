Dois anos depois, Castro Verde volta à festa gastronómica do borrego

Antes da Páscoa, celebra-se o Festival Sabores do Borrego: é no primeiro fim-de-semana de Abril e inclui feira de produtos tradicionais, exposições, música, palestras, tasquinhas e demonstrações de cozinha. A festa prossegue depois nos restaurantes do concelho até ao dia 10.

O borrego “de excelência” da região do Campo Branco volta a “reinar” no concelho de Castro Verde em Abril, durante uma semana gastronómica e um festival, que regressam após dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19.

Tratam-se das terceiras edições da Semana Gastronómica do Borrego e do Festival Sabores do Borrego, eventos que visam “valorizar e afirmar a agricultura e a pecuária” do concelho, explicou uma das promotoras, a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja.

Os eventos também pretendem promover o borrego como “produto de excelência”, “um dos produtos mais emblemáticos da região do Campo Branco” e “marca de qualidade do mundo rural e de grande importância para a economia local”, indicou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, durante a “semana gastronómica”, que vai decorrer entre os dias 1 e 10 de Abril, pratos confeccionados à base de borrego vão enriquecer as ementas de vários restaurantes do concelho.

Já o Festival Sabores do Borrego vai realizar-se entre os dias 1 e 3 de Abril, no Largo da Feira, na vila de Castro Verde, com mais do dobro de expositores do que nas edições anteriores e um programa com várias iniciativas que “evocam” tradições do Campo Branco.

Após dois anos de interregno, em 2020 e 2021, devido à pandemia, e da “tendência de crescimento” registada nas edições de 2018 e 2019, o festival vai expandir-se este ano, vincou o município.

A expansão vai fazer-se com o aumento do espaço para a realização do festival, que “permitirá aumentar o número de expositores de 20 para 46”, e uma “aposta estratégica” em novas actividades à volta das temáticas da agricultura e da pecuária.

Feira para comércio de produtos tradicionais, exposições, espectáculos de música, palestras, tasquinhas, demonstrações de cozinha e oficinas são algumas das iniciativas do programa do festival.

A edição deste ano do festival vai ter como convidado o Município de São Brás de Alportel (Faro), que marcará presença com um “stand” institucional e através de manifestações culturais, tradições e costumes deste concelho algarvio.

A semana gastronómica e o festival são promovidos pela Câmara de Castro Verde em parceria com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Agrupamento de Produtores Pecuários – Carnes do Campo Branco.