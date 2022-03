Que riscos corre a economia europeia com a guerra na Ucrânia?

Guerra na Ucrânia está a lançar a economia mundial, e a portuguesa em particular, para um período que pode ser, em simultâneo, de estagnação da economia e de aceleração dos preços. Neste P24 ouvimos o editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves. No arranque do episódio ouvimos a crónica “A Raiva” de Adriano Miranda.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.