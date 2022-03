Preços regulados da electricidade e gás têm subida automática em Abril

A crise energética, que tem provocado a subida dos preços grossistas da electricidade e do gás, levará à actualização da componente de energia dos preços regulados em Abril.

Os actuais níveis de preço nos mercados energéticos vão tornar a electricidade e o gás natural mais caros para os clientes que ainda estão no mercado regulado, já a partir de Abril, com as actualizações automáticas de preços previstas na lei.