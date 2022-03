Negociação do níquel suspensa depois de subida recorde

Um dos mais evidentes reflexos do tumulto que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a provocar na economia europeia foi a suspensão esta manhã da negociação do níquel na London Stock Exchange (LSE), depois do contrato deste metal ter duplicado de valor e atingido o preço mais elevado de sempre, acima dos 100 dólares por tonelada, nos mercados asiáticos.

A Rússia é um dos principais fornecedores de níquel, que é utilizado para fabricar aço inoxidável e é também um dos principais componentes das baterias de veículos eléctricos, indústria que a União Europeia tem procurado desenvolver.

A par da subida sem precedentes dos preços do níquel, os contratos de gás natural continuam a ser negociados em valores recorde nos principais mercados. No holandês TTF, superavam os 220 euros por MWh, embora tivessem tocado já nos 270 euros, com a ameaça russa de cortar o gás à Europa em retaliação pela suspensão do Nord Stream 2.

O conflito na Ucrânia tem levado muitas empresas na Europa a fazerem compras por antecipação, com receio de que faltem matérias-primas ou materiais, ou que os preços subam ainda mais nas próximas semanas, com isso contribuindo para agravar a espiral inflacionista dos preços.

É o caso dos fertilizantes, como relata o jornal The Guardian, explicando que os preços de alguns fertilizantes usados pelos produtores britânicos, que usam o gás natural no processo de fabrico, já subiram 200% por cento deste o início do ano.

Se há a possibilidade que os veículos eléctricos fiquem mais caros na Europa devido ao agravamento dos preços de alguns componentes, quem conduz veículos convencionais também enfrenta más notícias porque não se espera que os combustíveis fiquem mais baratos no curto prazo.

Os preços do petróleo continuam a subir, com o barril de Brent para entrega em Maio acima dos 126 dólares (mais 2,74%).

A generalidade das bolsas europeias estava a negociar em terreno positivo nesta terça-feira em que se soube que o Banco Mundial aprovou uma ajuda de 700 milhões de dólares à Ucrânia.

Em Lisboa, o PSI 20 seguia a subir 2,43%, com as acções do BCP a liderarem as valorizações, com uma subida de 4,89%, para 0,1331 euros, seguidas de perto pela EDP, que subia 4,82%, para 4,35 euros.

Já o índice alemão Dax e o francês CAC 40 subiam 0,99% e 1,43%, respectivamente. Em Madrid, o IBEX 35 somava 2,53%. Na bolsa de Londres, o Footsie 100 recuava 0,21%.