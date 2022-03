Rúben Amorim: “O City tem jogadores suficientes”

Em jeito de queixa, Pep Guardiola lamentou-se por ter apenas 14 jogadores da equipa sénior do Manchester City para o segundo embate desta quarta-feira no Etihad com o Sporting, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Mas não será isso, acredita Rúben Amorim, que irá impedir o City de apresentar uma grande equipa frente aos “leões”, também limitados no que diz respeito a opções.

“Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa. O City tem jogadores mais do que suficientes para isso. Temos de ter noção de que jogadores é que estão disponíveis. Só precisam de 11 e tem outros no banco. Não consigo perceber qual é a equipa-tipo do City. É um grupo curto mas de muita qualidade em que todos são titulares”, frisou nesta terça-feira o técnico “leonino” em conferência de imprensa realizada em Manchester.

O Sporting também se apresenta neste jogo da segunda mão com várias ausências de vulto: Matheus Nunes (castigado), Palhinha, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves (lesionados). O meio-campo é o sector mais fragilizado e Amorim terá de arranjar uma solução de recurso que não irá passar pela titularidade do jovem de 16 anos Dário Essugo, que entrou no “onze” inicial frente ao Arouca.

“O nosso projecto passa pela formação, mas há que entender os momentos para os lançar. O Dário podia jogar de início, mas não vai, pois entendi que não era o jogo certo. Vamos fazer essa gestão. Temos uma responsabilidade, não interessa se a eliminatória está fechada. É um jogo em que temos de lutar pela vitória e vamos escolher os melhores”, assinalou Amorim.

O técnico “leonino” quer que este segundo jogo com o campeão inglês seja mais competitivo do que o da primeira mão em Alvalade, em que o Sporting perdeu por 0-5. Um jogo onde, refere amorim, a formação “leonina” até entrou bem. “Penso que entrámos bem, conseguimos ter bola até sofrermos o primeiro golo. Espero que não levantem o braço a pedir fora-de-jogo como aconteceu no primeiro golo, que não escorreguem como aconteceu no terceiro golo. Ter alguma sorte, pressionar melhor... Tentar ir atrás da bola é quase impossível. Há muitos desafios a combater, mas queremos manter o resultado em aberto durante mais tempo”, reforçou.

Para este jogo, Amorim chamou mais dois jovens da formação, o médio Renato Veiga e o avançado Rodrigo Ribeiro, justificando essas duas apostas com o dar continuidade a um projecto: “Eles têm de perceber que têm estas oportunidades. Só o facto de estarem na convocatória e viverem neste espaço, treinarem aqui e estarem com a equipa principal ajuda-os a crescer. O Rodrigo é um miúdo com muito talento numa posição em que temos também o Chermiti. Precisamos de avançados e acreditamos muito nele. Tem umas características de um tipo de avançado que agradam bastante ao treinador.”

A aposta em jovens da formação, garantiu Amorim, é para continuar: “Os jovens são o futuro. Não temos as fornadas que tivemos, um Nuno Mendes ou um Matheus Nunes não aparecem todos os anos. Há um crescimento, mas o investimento demora tempo a dar frutos. O City levou dez anos a construir a equipa, o Klopp levou cinco anos a ganhar o título com o Liverpool. Queremos criar riqueza. Não apostamos por apostar, apostamos por qualidade e por necessidade da equipa principal. Mas os jovens, o Rodrigo, o Veiga, não têm nada garantido e têm de trabalhar muito.”