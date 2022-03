México já deteve dez pessoas após a barbárie no Querétaro-Atlas

Dez homens foram detidos no México no seguimento da investigação às cenas de violência no último sábado, no Querétaro-Atlas.

Ainda não há confirmação do número total de feridos, mas a procuradoria mexicana avançou a detenção de dez homens suspeitos de “incitação à violência, tentativa de homicídio, e violência em recintos desportivos”.

A identificação foi feita através de análise às imagens divulgadas nas redes sociais e na comunicação social: 583 fotografias, 78 vídeos e mais de mil denúncias anónimas.

As dez detenções feitas nesta segunda-feira estão, ainda assim, abaixo do número de mandados de prisão (26), pelo que as investigações continuarão nos próximos dias.