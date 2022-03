Mads Pedersen vence terceira etapa do Paris-Nice

O português João Almeida chegou com o mesmo tempo do vencedor, mantendo-se a 2m32s do camisola amarela.

O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Trek) venceu nesta terça-feira o sprint da terceira etapa do Paris-Nice, na qual uma queda nos últimos metros levou ao chão dezenas de corredores, entre eles o camisola amarela, o francês Christophe Laporte (Jumbo). Pedersen, de 26 anos, bateu o francês Bryan Coquard (Cofidis), segundo, e o belga Wout van Aert (Jumbo), terceiro.

A aproximação à meta ficou marcada por uma queda que “apanhou” candidatos ao sprint e homens da geral, com Laporte a cair e a “assustar”, ainda que os tempos tenham sido neutralizados por o “azar” ter batido à porta já dentro dos últimos três quilómetros.

Assim, Laporte continua a liderar um pódio todo da Jumbo, tendo visto Van Aert aproximar-se, agora no segundo lugar a um segundo, devido às bonificações de tempo, com o esloveno Primoz Roglic em terceiro, a nove.

O português João Almeida (Emirates) foi hoje 55.º classificado, com o mesmo tempo do vencedor, mantendo-se a 2m32s do camisola amarela, que cruzou a meta com o equipamento rasgado e algumas marcas da queda.

Na quarta-feira, o pelotão enfrenta um contra-relógio individual, uma das “especialidades” do ciclista português, com um exercício de 13,4 quilómetros entre Domérat e Montluçon.