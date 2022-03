Já há decisão sobre o play-off do Mundial: Polónia avança sem jogar

A UEFA e a FIFA tinham eliminado a Rússia do play-off de acesso ao Mundial 2022, pelo que restava saber qual seria a solução encontrada para definir o adversário da Polónia nessa eliminatória. Veredicto: nenhum.

A selecção polaca, recentemente deixada pelo treinador português Paulo Sousa, vai avançar directamente para a eliminatória final do play-off, a 29 de Março, na qual encontrará o vencedor do Suécia-República Checa.

A decisão conhecida nesta terça-feira definiu ainda outro pressuposto para o play-off, deixando por definir até mais tarde o último representante europeu no Mundial.

O Escócia-Ucrânia, previsto para 24 de Março, foi adiado para Junho, pelo que o vencedor do País de Gales-Áustria (jogo que se mantém em Março) terá de esperar alguns meses até disputar o seu lugar no Mundial do Qatar.

A FIFA comunicou que este adiamento surge ao abrigo do “espírito de solidariedade” entre as federações em causa.