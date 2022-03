As mulheres regressam às ruas esta terça-feira 8 de Março

Esta terça-feira, a Rede 8 de Março volta a convocar a greve feminista e a organizar marchas pelas mulheres em nove cidades do país. Contra a violência de género, o racismo ou a precariedade, espera-se que milhares de pessoas saiam às ruas, num dia que vai também ser marcado pela reivindicação do fim das guerras.

Há quatro anos que, sem falta, a Rede 8 de Março se encarrega de encher as ruas de Norte a Sul do país com centenas de mulheres. Este ano não vai ser diferente e um pouco por todo o país vão despontar marchas contra o machismo e a favor da igualdade de género. Em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Viseu, Viana do Castelo, Guimarães, Barcelos e Faro, as mulheres vão sair à rua com o lema: “Por mim, por ti, por todas.”