BdP já deu instruções a bancos para congelarem contas de oligarcas russos

O Banco de Portugal (BdP) já deu instruções aos bancos a operarem em território nacional para congelarem contas de oligarcas russos, na sequência da aplicação das sanções económicas decretadas à Rússia pela invasão da Ucrânia.

Em comunicado, o BdP afirmou esta segunda-feira que “tem desenvolvido as diligências necessárias a medir a exposição do sistema financeiro português às pessoas e entidades já sancionadas por força da situação vivida na Ucrânia” e que, “na sequência de um primeiro exercício de avaliação, identificou-se um número muito reduzido, e ainda em avaliação, de potenciais intervenientes visados nas referidas sanções que podem estar relacionados com contas domiciliadas em Portugal”. Esses nomes já foram identificados e as entidades bancárias avisadas de que devem proceder ao congelamento das respectivas contas.

Na semana passada, em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, respondera que não tinha ainda a informação sobre se havia cidadãos russos com contas bancárias em Portugal na lista de sanções: “Não tenho esse report. Essa é uma atribuição não do Governo mas do Banco de Portugal”.

No mesmo comunicado desta segunda-feira, a instituição presidida por Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, afirma “o Banco de Portugal mantém meios de difusão automática pelo sistema financeiro da informação que lhe é comunicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros quanto à emissão ou alteração de medidas restritivas (incluindo as pessoas e entidades adicionadas às listas de sanções aplicáveis, que devem ser imediatamente incorporadas nos sistemas de detecção das entidades supervisionadas).

Entre as sanções já aprovadas, desde o início da invasão russa a 24 de Fevereiro, encontra-se: o congelamento de activos no estrangeiro de uma série de oligarcas russos (a lista vai sendo actualizada e conta com mais de 500 nomes); a expulsão de sete bancos russos do sistema SWIFT; bloqueios à exportação (excepto gás e pretróleo).

Segundo informação do Banco de Portugal, este deu instruções logo no dia 25 de Fevereiro “ao sector que supervisiona, no sentido de serem adoptados os meios e mecanismos necessários a assegurar o escrupuloso cumprimento das medidas restritivas aplicadas ou a aplicar pela União Europeia face à actual conjuntura internacional, sensibilizando para a importância de serem consultadas em permanência as listas de pessoas ou entidades sancionadas e respectivas alterações, de forma a permitir a identificação imediata de qualquer cliente, interveniente ou operação que deva ser alvo da aplicação de uma medida restritiva”.