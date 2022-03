Cartas ao Director

Guerra na Ucrânia

Quando os media pormenorizam ataques e salientam faltas cometidas antes que podiam ter evitado a intervenção/invasão da Rússia, sinto vontade de colaborar para terminar rapidamente o conflito em termos bélicos, com uma sugestão.

Reunião urgente a realizar na Suíça com os seguintes participantes: Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres; Presidente da Rússia, Vladimir Putin (licenciado em Direito); Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (licenciado em Direito); Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio); Patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, Cirilo I (Vladimir Gundyayev); Arcebispo-mor de Kiev, Igreja Católica Grega Ucraniana (Sviatoslav Shevchuk); Convidado especial, valorizando o Agir Comunicativo na Esfera Pública, para resolver situações complexas de decisão, Jürgen Habermas, filósofo e sociólogo alemão, de 92 anos.

António Pena, Paço de Arcos

Teremos uma 3.ª Guerra Mundial?...

...na minha opinião acho que não! Apesar da população civil, e não só, estar a sofrer na Ucrânia, Putin, presidente da Rússia, que fez parte da KGB, não passa de um fraco, pensa que é um segundo Adolf Hitler... Como se já não bastasse ter trazido de volta a guerra para a Europa, que está a provocar uma verdadeira crise humanitária na Ucrânia e vizinhos, agora ameaça a segurança nuclear do velho Continente e do Mundo. No fundo existe uma grande realidade, os ucranianos continuam nas negociações sem grande esperança; os russos, aliás, Putin, quer ganhar tempo enquanto conquista territórios, só que, como na Vida, quem tudo quer tudo perde!

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Regresso da censura?

Congratulo o PÚBLICO pelo conteúdo equilibrado da edição de 4 de Março, uma qualidade ausente na outra imprensa “mainstream” portuguesa ou britânica a que tenho acesso. Os artigos de Teixeira da Mota, João Oliveira e Carmo Afonso apresentam uma argumentação equilibrada sobre o problema da Ucrânia, distinta da quasi-histeria do resto da comunicação social. Lembro-me que no tempo do “Estado Novo” havia o martelar “Rádio Moscovo não fala verdade” e a censura ao comentário político. Por decisão da NATO (=EUA) a UE e o Reino Unido cortaram-nos o acesso à RT, Sputnik e outros. Tal como o Sr. Putin, os políticos resolveram tratar as populações da Europa “democrática” como criancinhas vulneráveis à propaganda russa. Infelizmente já não tenho um receptor de rádio com ondas longa e média para ouvir a propaganda do outro lado, se é que a Rádio Moscovo ainda existe.

José Ponte, Londres

Venha mais um copo

O preço do litro dos combustíveis soma o custo do produto derivado do valor do barril de petróleo mais uma pipa de massa de impostos. O preço do petróleo sobe e desce, a parte da pipa de impostos é mais sobe e sobe, como se pode constatar da evolução histórica dos três indicadores.

Agora que o barril de petróleo está em máximos, o governo acha que deve aliviar o preço do litro. A forma mais limpa, fácil e transparente seria ajustar no valor da pipa… mas não. Eles mantêm-na e oferecem-nos um caneco. Ao fim e ao cabo a malta gosta sempre de receber prendas, mesmo que impliquem alguma complicação administrativa. Dizer que o governo dá, também dá títulos simpáticos, mesmo que esteja apenas a devolver, e de forma complicada, uma parte do que recolhe.

Enfim, brindemos ao caneco-voucher e vejam mais um copo!

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Credibilidade partidária

Nos últimos meses temos assistido a guerras internas dentro dos partidos, como que indiciando mudanças nas estruturas partidárias onde parecem existir responsáveis a digladiarem-se sobre quem tem, ou não, competência para ocupar os lugares cimeiros na direção dos partidos, qual disputa pelo trono no reinado partidário.

Numa altura em que se torna urgente a resolução dos problemas do país, não deixa de ser preocupante que em lugar de concertarem estratégias internas de entendimento entre todos, as forças políticas visadas estejam a passar para a opinião pública a imagem de desentendimento interno, o que pode passar a ideia de que se não se conseguem entender internamente. Como poderão entender-se na governação de um país, onde a solução para os diversos problemas precisa da união entre todos?

Se o objetivo dos partidos é servir o país, e em conjunto procurarem encontrar respostas que possam vir ao encontro das necessidades das pessoas, as imagens que passam para a sociedade com as quezílias internas, e que colocam em primeiro a luta pelo poder e as suas ambições pessoais, dão uma péssima imagem de uma classe política, que por variadas razões, aos olhos dos cidadãos, começa a ficar desacreditada.

Américo Lourenço, Sines